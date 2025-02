Prognoser: FDP under sperregrensa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både ARD og ZDF melder at FDP ligger an til å få 4,9 prosent av stemmene, hårfint under sperregrensa på 5 prosent. De mister i så fall alle sine representanter i Forbundsdagen.

De tar imidlertid forbehold om at tallene kan endre seg etter hvert som opptellingen går sin gang.

FDP var med i koalisjonsregjeringen til Olaf Scholz inntil FDP-leder og finansminister Christian Lindner ble sparket ut på grunn av krangel om statsbudsjettet. Det førte til at regjeringen brøt sammen og det ble utlyst nyvalg.

Om FDP kommer inn i Forbundsdagen, er avgjørende for de kommende regjeringsforhandlingene til CDU-leder Friedrich Merz. Uten FDP må han kanskje ty til De grønne for å få flertall sammen med SPD.

Les også: CDU-lederen erklærer valgseier – AfD gjør historisk godt valg

Les også: Kommentar: Venstresiden kjemper i motbakke før det tyske valget

Les også: Høyt valgframmøte i Tyskland