AFP: Russlands framrykking siste måned var den største siden mars 2022

Det franske nyhetsbyrået har analysert data fra amerikanske Institute for the Study of War (ISW).

De viser at russiske styrker har tatt kontroll over 725 kvadratkilometer i Ukraina i løpet av november, hvorav nesten 90 prosent i nærheten av byen Pokrovsk.

I oktober tok russerne kontroll over 610 kvadratkilometer – noe som er på størrelse med Singapore.

Pokrovsk ligger i Donetsk fylke i Øst-Ukraina. Den ukrainske hæren kontrollerer nå mindre enn en tredel av fylket. Til sammenligning kontrollerte den over 40 prosent av fylket den 1. januar.

Russiske styrker har de siste ukene meldt at de har inntatt en rekke steder sør og øst for Pokrovsk, og de står nå mindre enn 5 kilometer fra byen.

