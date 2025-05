Frode Alfheim aktuell som ny LO-leder: – Håper mange vil se på meg som en samlende leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frode Alfheim sier han håper å bli sett på som en samlende leder. Fredag ble det klart at han er aktuell som ny LO-leder.

– Jeg håper mange vil se på meg som en samlende leder, sier Alfheim til NRK.

Alfheim, som er leder i Forbundet Styrke, trakk seg tidligere samme kveld fra valgkomiteen i LO med umiddelbar virkning. Dermed kan han velges som ny LO-leder.

– Det øyeblikket jeg ble spurt om jeg kunne være aktuell som kandidat, var det ikke lenger aktuelt å sitte i valgkomiteen. Jeg måtte bekrefte at jeg vurderte å kunne bli valgt som leder av LO, sier han til kanalen.

Hvorfor nei ble til ja

Til Aftenposten forklarer han hvorfor han nå sier ja etter tidligere å ha sagt nei til å stille som kandidat til det tunge ledervervet:

– Det har jo oppstått en situasjon i valgprosessen som gjorde at Eggum har bestemt seg for å trekke seg. Så er det andre forbund som har pekt på meg, og jeg har rådført meg med eget forbund og familie, sier han til avisen.

– Hadde jeg ikke trodd at det var en god sjanse for å bli valgt, så hadde jeg ikke stilt opp, men jeg har ikke regnet på prosentene. Det er store tunge forbund som har pekt på meg, og sterk støtte i eget forbund, og da må jeg gi det en sjanse, fortsetter han.

– Med Alfheim vil LO få en leder som er dyktig til å samle laget, som har solide forhandlingsegenskaper og som har stor politisk kapasitet, skriver Forbundet Styrke i en pressemelding.

– Frode Alfheim er en sterk og samlende leder med lang erfaring i arbeiderbevegelsen, som har stor tillit i vårt forbund, skriver forbundet videre.

Trakk seg

Onsdag ble det klart at Jørn Eggum trekker seg som kandidat til å bli ny LO-leder. El og IT Forbundets leder Geir Ove Kulseth trakk senere onsdag overfor NRK fram Alfheim som en god kandidat. Også Handel og Kontor uttrykte støtte til Alfheim onsdag overfor NTB.

Da Eggum trakk seg, ble valgkomiteen kastet ut i en situasjon der de må finne en ny kandidat på bare én uke. Komiteen samlet seg i et digitalt møte fredag for å starte arbeidet. Det har ikke kommet noen avklaringer før det fredag kveld ble klart at Alfheim går ut av valgkomiteen.

Andre som har vært nevnt som mulig ny leder, har vært nestleder i Fellesforbundet Kine Asper Vistnes. Hun har gitt beskjed om at hun ikke ønsker å stille, men flere skal ha forsøkt å overtale henne. LO-sekretær Are Tomasgard har også vært nevnt, på tross av at også han sier han ikke er aktuell.

LO-kongressen skal velge ny leder når den starter neste uke. Alfheim leder også LOs olje- og gassutvalg.

