Nye EU-topper på besøk i Ukraina

– Vi er kommet for å bringe et tydelig budskap om at vi står sammen med Ukraina. Vi fortsetter å gi vår fulle støtte, sa Costa søndag til journalister som fulgte dem på reisen.

Costa og Kallas skal etter planen møte president Volodymyr Zelenskyj og forsikre ham om at EU fortsatt støtter det ukrainske folk.

Besøket skjer på et tidspunkt preget av stor usikkerhet for Ukraina. Russlands invasjonsstyrker har rykket framover, og det spekuleres på om Donald Trump vil prøve å presse fram en rask våpenstillstand når han igjen blir president i USA på nyåret.

I likhet med Costa og Kallas tiltrådte den nye EU-kommisjonen søndag. Kommisjonen ledes fortsatt av Ursula von der Leyen.

