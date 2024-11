Knapt flertall for ny EU-kommisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

370 stemte for, mens 282 stemte imot i en avstemning om den nye EU-kommisjonen i EU-parlamentet onsdag.

13 avholdt seg fra å stemme.

Dermed kan de 26 kommissærene under ledelse av kommisjonspresident Ursula von der Leyen starte arbeidet 1. desember.

Det er første gang siden 1999 at EU-parlamentet har godkjent alle de foreslåtte kommissærene.

Avgjørelsen var ventet etter at de partigruppene i sentrum av parlamentet, høyreliberale EPP, sosialdemokratiske S & D og liberale Renew, som til sammen har flertall, gjorde en avtale på bakrommet i forrige uke.

Mindre partigrupper, som ytre høyre-gruppene Patrioter for Europa (PfE) og Europa av uavhengige stater (ESN) og venstregruppa The Left vendte tommelen ned for den nye kommisjonen.

