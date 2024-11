Drake med ny anklage – mener plateselskap burde stoppet låt med pedofili-beskyldning

Det dreier seg fortsatt om Drakes oppgjør med Kendrick Lamar og hans Grammy-nominerte hitlåt «Not Like Us», rapporterer Billboard.

Først leverte Drakes advokater et varsel om søksmål i retten i New York mot Universal Music Group og Spotify for angivelig å ha tuklet med strømmetallene – noe plateselskapet blankt avviste.

Dagen etter fulgte Drake opp med en ny juridisk begjæring, denne gangen i Texas, med beskyldninger om at Universal skulle ha betalt iHeartRadio for radiopromotering av Lamars låt. I likhet med begjæringen i New York er dette forstadiet til et mulig søksmål, der man innhenter mer informasjon.

Ifølge rettsdokumentene anklager Drake musikkgiganten for ærekrenkelse og hevder at de kunne ha stanset utgivelsen av sangen, som «feilaktig anklager ham for å være en sexforbryter». I Kendrick Lamars låttekst lyder det nemlig «Certified Lover Boy?/ Certified pedophile». Det førstnevnte er tittelen på Drakes 2021-album.

Drake har tilbrakt hele platekarrieren på Universal, via underselskaper, i likhet med Lamar. Verken UMG eller iHeartRadio har foreløpig kommentert de nye beskyldningene.

