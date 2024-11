Mexico klar til å ta imot deporterte mexicanere

Men Sheinbaum sier også at hun vil fortelle Trump at massedeporteringer er unødvendige fordi mexicanske innvandrere bidrar så mye til USAs økonomi, inkludert med skatten de betaler.

– Vi skal ta dem imot, og vi har en plan. Men først vil vi forsøke å vise dem at de ikke trenger å deportere våre landsmenn på den andre siden av grensa. Tvert imot bidrar de til USAs økonomi, sa hun torsdag.

Trump har lovet at alt skal settes inn på massedeportering av utlendinger, inkludert med hjelp fra det militære og diplomater, med en gang han er president 21. januar. Hans påtroppende visepresident J.D. Vance mener en million kan utvises per år.

Sheinbaum, som ble innsatt som president i oktober, sier at migranter ikke må behandles som kriminelle, og hun påpeker viktigheten av humanitære rettigheter. Hun har tidligere sagt at hun skal legge fram en plan for Trump med en humanistisk tilnærming til å få kontroll over innvandringen.