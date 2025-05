Blinde Kristin frykter hun blir presset ut av arbeidslivet

Kristin Berg (56) er en erfaren klinisk sosionom og familieterapeut ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS), avdeling Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

Nå opplever hun at unødvendige digitale barrierer fratar henne muligheten til å utføre jobben sin på lik linje med andre ansatte.

– Det må vedtas politisk at vi får universell utforming av det digitale rom, sier hun.

Et slikt krav finnes i loven for elever og studenter, og for offentlige kommunikasjonsløsninger. Men ikke for arbeidstakere.

– I dag finnes et krav om at arbeidsgiver skal gi individuell tilrettelegging, men her får jeg ikke den hjelpen jeg trenger fra OUS, sier Berg, som etter fire års kamp er sliten og lei.

For OUS har så langt ikke klart å gi henne nødvendig fjernsupport. Ifølge Berg handler det om sikkerhetsrutiner. Til tross for utallige henvendelser til ledelsen, Nav og helsemyndighetene de siste fire årene, har ikke Berg fått en løsning.

Hun har loggført mer enn 1400 e-poster og møter i forbindelse med problemstillingen; men til tross for at det finnes avanserte hjelpemidler som hun har fått innvilget fra Nav, nektes de som kan gi brukerstøtte tilgang til systemene.

Dermed får hun ikke lik tilgang til support og opplæring sammenlignet med sine kollegaer.

Bakgrunn

Kristin Berg er blind og har vært i full jobb siden 1988, først som EDB-konsulent, nå som spesialisert klinisk sosionom og familieterapeut ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hun bruker hjelpemidler for blinde som lar henne lese skjermteksten i punktskrift og med tale, men er avhengig av at leverandør av hjelpemidler slipper til i OUS sitt datasystem når hun for eksempel trenger support.

På grunn av manglende syn har hun flere digitale hjelpemidler som gjør at hun skal kunne bruke pasientjournaler og navigere internett på lik linje med andre.

Føler seg uønsket

Berg synes at mangelen på tilrettelegging står i sterk kontrast til samfunnets satsing på mangfold og inkludering.

– Min lojalitetsgrense er nådd, sier Kristin Berg til Dagsavisen, når vi møter henne på hennes kontor ved Oslo universitetssykehus.

Her har hun navigert gangene utenfor uten problemer. Men i hjørnet på kontoret ligger hunden Bilbo – en ni år gammel svart labrador som er Kristins førerhund – og vitner om at matmor er 100 prosent blind.

Bilbo er Kristins mest avanserte hjelpemiddel ute i verden. Men inne på kontoret har hun leselist og et taleprogram som gjøre at hun kan navigere i ordinære programmer som e-poster og standardiserte dataprogram, som fungerer veldig bra.

Dette programmet heter Jaws, og enkelt forklart oversetter den kodingen i dataprogrammene slik at Kristins hjelpemidler klarer å «lese» dem for henne. Jaws forstår det meste av journalprogrammet Dips Classic, som for noen år siden ble erstattet med Dips Arena.

– Journalprogrammet jeg har i dag fungerer greit med Classic, men til neste år er det krav om at vi går over til Arena. Og det fungerer ikke med mine hjelpemidler, sier Berg.

Kristin har bedt om testing og utprøving av en mobilløsning i to og et halvt år, men det er fortsatt svært usikkert hvordan denne løsningen kan brukes. Nå frykter hun for hva som skjer i desember.

– Jeg vil understreke at det meste jeg gjør i jobben min, fungerer veldig bra. Men de tingene som ikke fungerer bra, er så utmattende. Jeg føler at måten OUS behandler meg på, er at jeg er uønsket. Det er urimelig, vondt og krenkende. For dette går an å løse, med de midlene vi har i dag.

Kristin Berg har tidligere undervist i IKT og har hjelpemidler til rådighet for å tolke nettsider, som støtteprogrammet Jaws og leselist. (Gry Catinka Wold)

Trenger support som alle andre

Som for alle databrukere, oppstår det feil når ulike programmer og systemer oppdateres med jevne mellomrom, og man lurer på ting. Det gjør Kristin også, men da er hun ofte avhengig av å få hjelp fra noen som både har generell datakunnskap og spesifikk kompetanse på hjelpemidler og hvordan blinde jobber med data.

– I dette landskapet oppstår de utmattende og unødvendige problemene som OUS ikke har klart å løse på fire år. Dette handler om individuell tilrettelegging som kan løses, sier Berg.

– At vi ikke klarer dette i dagens teknologiske samfunn, forstår jeg ikke. Det er bare tull at jeg ikke skal kunne lese og skrive, sier Berg, som i mange år jobbet som veileder i databruk for nyblinde på 90-tallet.

– Oslo universitetssykehus nekter meg som blind ansatt nødvendig og tilgjengelig brukerstøtte, selv om det finnes tilgjengelig fjernhjelp. Det baserer de på at det vil være en sikkerhetsrisiko og brudd på pasientloven hvis en utenfra får tilgang til våre systemer og filer. Samtidig har de klart å løse dette i Helse Vest, der en ansatt i tilsvarende situasjon har mottatt nettopp den typen fjernhjelp, forteller Kristin.

Hun forventer ikke at arbeidsgiveren skal ha kunnskap til å gi denne typen support, men hun forventer å få brukersupport på lik linje med andre kollegaer.

– Jeg elsker pasientarbeidet og vil gjøre hva jeg kan for å forbli en terapeut med en naturlig plass i arbeidslivet. Utfordringen er å få beslutningstakerne til å åpne øynene, sier Kristin, som etter snart fire års kamp begynner å bli utslitt av situasjonen.

– Hvis ikke denne situasjonen løses snart, og jeg får individuell tilrettelegging, er jeg dypt bekymret for arbeidssituasjonen min. Løsninger og kompetanse finnes, men rigide rammer og utmattende strukturer i OUS er problemet, ikke mine blinde øyne.

Problemet

OUS nekter å gi Berg fjernstyrt brukerstøtte fra hjelpemiddelleverandøren, med henvisning til sikkerhetshensyn.

Dette hindrer henne i å få nødvendig tilpasning av IT-systemene.

Pasientprogrammet Dips Arena brukes av 80 prosent av alt sykehuspersonell i Norge. Den gamle versjonen, som Berg bruker, heter Dips Classic.

IT-systemet som tolker datainformasjon for blinde, heter Jaws. Jaws klarer å tolke store deler av Dips Classic, men ikke den nyere varianten Dips Arena på grunn av manglende koding.

Den nye versjonen av pasientprogrammet er mindre universelt utformet enn den forrige, som betyr at man må bruke mus i redigeringen – noe blinde ikke kan. Dette begrenser hennes arbeidsmuligheter.

Nav har hjelpemiddelleverandører med riktig kompetanse, men OUS tillater ikke at de gir fjernsupport til Berg.

Likestillings- og diskrimineringsforbundet har gitt Berg veiledning i saken, og det forberedes nå en sak til Arbeidstilsynet.

Treneres i arbeidet

Frem til i vinter har Kristin tatt igjen arbeid på fritid, helger og i ferier – fordi utfordringene med systemene gjør at ting går uforholdsmessig tregt.

Et eksempel på utfordringer i systemet hun jobber med i dag, er at hun må gjennom 27 steg for å lese en såkalt gul lapp knyttet til en journal.

– En gul lapp er en huskelapp i journalsystemet, der vi legger inn informasjon om pasienten som er viktig å vite. For dem som kan se, kan de enkelt klikke på lappen og få opp teksten. Men fordi systemet ikke er kodet slik at mine hjelpemidler klarer å lese det, har jeg måttet navigere meg fram til en annen måte å åpne de på. Det er slike ting som tar unødvendig lang tid, og som kunne vært løst enkelt med riktig lovgivning om universell utforming, som må på plass.

En av Bergs nærmeste ledere, sier han er enig med Kristin Berg i at denne saken er vanskelig for avdelingen.

– Jeg synes det er veldig leit at vi ikke får til å organisere et bedre opplegg for blinde ansatte, sier avdelingsleder Trond Haakon Noddeland til Dagsavisen.

– Kristin er en fantastisk medarbeider, som gjør en kjempeinnsats med pasientene, og som ser ting ikke andre kan. Det er veldig synd om vi mister henne, sier han.

Dagsavisen møtte Kristin Berg også i 2021da hun fortalte om hvor vanskelig det var å få støtte til tilrettelegging på arbeidsplassen.

Kristin Berg synes at mangelen på tilrettelegging står i sterk kontrast til samfunnets satsing på mangfold og inkludering. Her fra da Dagsavisen skrev om henne i 2021. (privat)

Jobber med saken

Dagsavisen har forsøkt å få svar fra Bergs ledere på en rekke sentrale spørsmål rundt Bergs situasjon, siden begynnelsen av april, uten å få svar verken på e-post, telefon eller SMS.

Til slutt er det Andreas Ringen, leder for klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, som svarer oss via medievakten. Han sier at de i lengre tid har jobbet med problematikken.

– De digitale utfordringene i sykehuset for blinde og svaksynte er komplekse. Det er mange aktører involvert hvor den nødvendige kompetansen og ansvaret for å finne løsninger er spredt. Det er et behov for bedre tilrettelegging for denne gruppen.

– Sykehuset har over tid arbeidet med å løse de komplekse IKT problemstillingene knyttet til denne saken. For den gamle versjonen av DIPS (Classic) fikk vi opp en løsning som fungerte. For den nye og mer komplekse versjonen av DIPS (Arena) har vi så langt beklageligvis ikke funnet en dekkende løsning, skriver han.

– Ifølge informasjon jeg har fått, kan hun bruke den gamle Dips-versjonen ut desember 2025. Hva skjer etter det?

– DIPS Arena er bygget opp rundt en editor der det per nå ikke er mulig å tilrettelegge for blinde og svaksynte medarbeidere med tilgjengelige støtteprogrammer. Sykehuset er i dialog med Sykehuspartner som har det regionale ansvaret for oppgradering og installasjon av programvare for å se på mulige løsninger.

– Dagsavisen har fått innsikt i all kommunikasjon mellom partene i denne saken, som viser at fram til i fjor høst var det mer enn 1400 e-poster, møter, kontaktpunkter og hendelser vedrørende Bergs situasjon. Likevel har ikke UOS klart å løse utfordringene. Hvorfor ikke?

– For å sikre nødvendig tilrettelegging av programvaren kreves en avtale med eksterne samarbeidspartnere. Så langt er ikke en slik avtale på plass.

Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus sier de har problemer med å gjøre journalprogrammene brukervennlige for ansatte med nedsatt syn. (Wikipedia)

– Krenkende

Kristin Berg er ikke fornøyd med svaret fra ledelsen.

– Ansvarsfraskrivelse og løsningsvegring er symptomer som omskrives til blindekompleksitet, dette er skuffende og krenkende! Det er ikke mine blinde øyne eller digitale barrierer som er problemet, men fravær av vilje, avtaler, rutiner og retningslinjer for godt samarbeid og utnyttelse av kompetanse, sier hun.

– Jeg får fremdeles ingen svar som forteller hvordan min arbeidsgiver tenker å løse forholdet. Flere forslag er gitt, men svar uteblir. Ønsker OUS å presse meg ut av jobben jeg elsker, spør hun.

– Denne måten å behandle folk på kan gi alvorlige og totalt unødvendige helseutfordringer. Hva som skjer etter 31. desember stresser og bekymrer meg, sier Berg, som mener at ledelsens håndtering av saken hindrer mange dyktige og positivt innstilte folk fra å bidra på en konstruktiv måte.

– Det verste er at OUS går i gal retning. Da jeg startet i jobben for fire år siden slapp fjernsupport på hjelpemidler til. Avtalen ble stanset i løpet av det første året. Jeg har foreslått løsningen om fjernsupport linjevei, via tillitsvalgte og gjennom verneombudet. Det klare svaret ledelsen har gitt, er at jeg bes om å legge bort kravet, forteller hun.

I dag er også Blindeforbundet involvert i saken, og har hatt møte Helsedirektoratet.

– De har konkludert med at sikkerhetshensyn i vårt digitale miljø åpenbart gir rom for å slippe til hjelpemiddelleverandører, såframt dette gjøres riktig. Blindeforbundet utarbeider nå en prosedyre som skal godkjennes av Helsedirektoratet. Denne jobben mener jeg min arbeidsgiver burde ha gjort, sier Berg.

– OUS har valgt at digital håndtering er overgitt til Sykehuspartner, og må således ta det fulle ansvaret for hvordan samarbeid og rettigheter skal reguleres gjennom kontrakter og rutiner. At ingenting er på plass etter fire år, er en unødvendig belastning både for meg og mine nærmeste ledere.

Mehmed Softic ved Helse Vest deler Kristin Bergs bekymring for hva som skjer med arbeidsplassen hans etter den 31. desember. (Privat/Privat)

Kjent problem

Mehmed Softic har jobbet som fysioterapeut ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen siden 2001. Han forteller at det har vært problemer med Dips-systemene lenge, også ved Helse Vest.

– Jeg ga beskjed i 2014 at de må ta hensyn til tilgjengelighet i Dips-systemet. Jeg opplever det som at verken arbeidsgiver eller bedriften tar ansvar, sier han til Dagsavisen.

– Det er tragisk at de ikke tar i bruk de løsningene som allerede finnes, for å løse problemene med Dips, sier han, om at journalsystemet ikke lar seg lese av tilretteleggingsprogrammet Jaws.

– Du kan tenke deg at du kommer på jobb, også fungerer ikke skjermen. Hvordan skal du jobbe da? Det fører til en krevende situasjon på jobb.

Softic har, som Kristin Berg, kunnet jobbe i Classic. Men han har – til forskjell fra Berg – fått den fjernhjelpen hun har etterspurt i fire år.

– Det var IKT hos Helse Vest som hjelp meg. Vi fant en løsning på det der ansatte ved IKT satt ved maskinen min, mens fjernhjelpen fikk jobbe med de oppdateringene som trengtes, sier Softic, som i likhet med Kristin lurer på hva som skjer når Dips Classic skal tas helt ut av funksjon i desember 2025.

– Det skaper mye urolighet og usikkerhet.

– Hva tenker du om at Kristin ikke har fått fjernhjelp?

– Det er synd og tragisk. Vi kan bruke systemer og data, og det finnes programmer som gjør at vi kan fungere selvstendig. Men når jobben ikke er gjort riktig, sikrer det ikke allmenn tilgjengelighet.

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund. (Norges Blindeforbund)

Arbeidsgivers plikt

– Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt som skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan gjøre jobber de er faglig kvalifiserte til, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

– NAV gir tilretteleggingstilskudd, hjelpemidler og teknisk støtte, men det forutsetter at de får slippe til. Vi ser dessverre flere tilfeller der man ikke lager rutiner for at det NAV støtter arbeidsgiverne med skal fungere, noe som gir ekstra belastning både for den synshemmede arbeidstakeren og for arbeidsgiveren. Dette blir en barriere som skyver synshemmede ut av arbeidslivet, sier Olsen.

Nylig var han i et møte med representanter i Helsedirektoratet, der nettopp dette var tema.

– Det var et møte mellom meg og en fra sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, der jeg fikk overlevert materiell som er veileder i hvordan man kan håndtere informasjonssikkerhet og personvern i forbindelse med hjelpemiddelprogramvare og forvaltning av denne. Dette omfatter også hvordan man kan gjøre ting når man har behov for fjernsupport av hjelpemiddelprogramvaren, sier han.

Behov for statlig ressurs

På sin side, ønsker Kristin Berg at det nå gjenopprettes et statlig kompetansemiljø for sansetap og yrkesdeltakelse i NAV, slik at arbeidstakere med nedsatt syn ikke ekskluderes fra arbeidslivet, og arbeidsgivere som vil lykkes med inkludering, har et sted å få hjelp.

– Det fantes i mange år tidligere, før NAV-reformen da det flyttet ut og skal håndteres lokalt. Det het Senter for yrkesrettet attføring, og der var det god kompetanse ikke bare sansetap, men også andre brukergrupper. De var en god ressurs for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Berg mener at det er blitt utfordrende for mange å stå i arbeid.

– Dette er en oversett problematikk, og det har blitt stadig vanskeligere for synshemmede å fungere i arbeidslivet, når kompetansen spres. Det er derfor min avdeling er opprettet, for vi trenger nasjonal kompetanse. Da kan man få til veldig mye, sier hun, og legger til at inkluderingsarbeidet rundt blinde går i feil retning.

– Jeg kjenner mange fagfolk som ikke orker. De mister kanskje synet gradvis, og blir sittende i en rehab-prosess som er enorm, og de trenger opplæring på et punkt. Det bør være et krav ved anbud til andre foretak, om at de skal håndtere disse situasjonene, slik at vi ikke blir kasteballer mellom de ulike aktørene.

