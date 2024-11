Trump vil ha justisdepartementet til å lete etter bevis for valgfusk i 2020

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Washington Post viser til to kilder nær Trumps overgangsteam som også sier at Trump vil sparke alle i justisdepartementet som jobbet med spesialetterforsker Jack Smith.

Tidligere har Trump sagt at noe av det første han gjør som president, blir å sparke Smith.

Som følge av Smiths etterforskning ble Trump tiltalt for forsøk på å omgjøre valget i 2020 som han tapte for Joe Biden, og for urettmessig å ha tatt med seg hemmelige dokumenter fra Det hvite hus.

Etter at Trump ble valgt i november, har Smith sagt at han legger sakene på is og selv søker avskjed.

Trump hevder fortsatt at han tapte valget i 2020 på grunn av omfattende juks i vippestatene, noe en stor del av hans tilhengere også tror på, trass i at påstanden aldri er bevist.

Pam Bondi, som Trump har utpekt til å bli justisminister, får blant annet ansvar for å bekjempe valgfusk, juks med pengegaver og korrupsjon som måtte true velgernes rett til å delta i demokratiet.

Men selv støttet hun Trumps falske påstander om valgfusk i 2020 og hevdet blant annet at han hadde vunnet valget i Pennsylvania mens opptellingen fortsatt pågikk, og at de hadde bevis for pågående fusk.

