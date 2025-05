Ap fortsatt størst på ny måling – KrF over sperregrensen

– KrF opplever et lite løft. Partiet har fått en god del oppmerksomhet rundt en sak som Pride-flaggene. De er kommet mer i vinden og ser ut til å vinne tilbake kristenkonservative velgere, sier Johan Giertsen i Poll of polls til Bergens Tidende. Målingen er gjort i perioden 7. mai – 12. mai av Respons Analyse for VG, Aftenposten og BT.

For første gang på ett år havner KrF over sperregrensen på målingen. Partiet går fram med 1,3 prosentpoeng fra forrige måned, til 4,3 prosent.

Landsmøtet til KrF De små partiene kan avgjøre stortingsvalget til høsten. Her er KrF-leder Dag-Inge Ulstein under partiets landsmøte i april. (Paul S. Amundsen/NTB)

Målingen er tatt opp etter KrFs landsmøte der de gikk inn for å forby skoler å flagge med prideflagget.

Arbeiderpartiet er klart størst på målingen med en oppslutning på 29,3 prosent, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra sist måned.

Høyre går tilbake med 1,8 prosentpoeng og ender på 18,6 prosent, mens Frp går fram med 2,5 prosentpoeng til 21,1 prosent.

De små partiene kan fort avgjøre dette valget, sier faglig ansvarlig for målingen, Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, til VG.

– Det vil få dramatiske konsekvenser dersom de faller under eller går over sperregrensen. Spesielt dersom både KrF og Venstre går under eller over, sier han.

På denne målingen havner både KrF og Venstre over sperregrensen på 4 prosent, og sikrer dermed et borgerlig flertall på 88 mandater, mot 81 mandater til de rødgrønne partiene.

Venstre går fram med 0,9 prosentpoeng fra forrige måling, til 4,8 prosent.

For de øvrige partiene er resultatet som følger (endring i parentes):