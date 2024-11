Zelenskyj: Ny rakett er opptrapping av krigen

I et innlegg på X skriver Zelenskyj at angrepet viser at Russlands president Vladimir Putin ikke har noen interesse av fred.

– Verden må reagere. Akkurat nå har det ikke vært noen kraftig reaksjon fra verden, skriver han og viser til at angrepet er en åpenbar og alvorlig økning av både omfang og brutalitet i krigen.

Han kalte rakettangrepet et nytt steg i opptrappingen etter at Russland har satt inn nordkoreanske soldater i krigen mot Ukraina.

Putin bekreftet torsdag at de for første gang hadde brukt en ny ballistisk mellomdistanserakett i et angrep på byen Dnipro, og han truet med bruke raketten i nye angrep.

Putin sa at han tok i bruk den nye raketten som et svar på at USA og andre vestlige land åpnet for at Ukraina kan bruke langtrekkende våpen i angrep på Russland

– Denne opptrappingen, framprovosert av Vesten, gjør at den regionale konflikten i Ukraina antar globale dimensjoner, hevdet han.

Putin sa videre at Russland dermed har rett til å ramme militære mål i stater som har gitt Ukraina våpen som brukes i angrep på Russland.

