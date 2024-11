USA krever at Google selger Chrome

Justisdepartementet tok sin beslutning om å bryte opp Googles monopol etter at en dommer tidligere i år fant at Google står for 90 prosent av alle søk på nettet og derfor har bygd opp et ulovlig monopol.

I rettspapirene som ble levert til domstolen onsdag kveld, krever departementet også at Google pålegges restriksjoner for å hindre at Android-programvaren i Googles mobiltelefoner favoriserer Chrome.

– Googles ulovlige framferd har fratatt konkurrenter ikke bare viktige distribusjonskanaler, men også partnere som ellers kunne åpne disse markedene for andre på nye og innovative måter, heter det i rettspapirene.

Kravet til justisdepartementet er en presisering av tidligere forslag for å få slutt på Googles monopol. Google selv mente forslagene ville skade amerikanske forbrukere og næringer og gjøre USA mindre konkurransedyktig på KI-fronten.

Departementet krever også at Google skal nektes å ha nye nettlesere i fem år, og varsler at de kan tvinges til å selge operativsystemet Android om det ikke lykkes å gjenopprette konkurransen på andre måter.

Departementet vil også stoppe Googles avtaler om å betale milliarder av dollar til Apple og andre mobilprodusenter for at Chrome skal være standard-nettleser på deres mobiler og nettbrett.

Justisdepartementets initiativ viser hvor alvorlig Biden-administrasjonen ser på Googles monopol. Men retten tar ikke stilling til saken før i april, og Donald Trumps påtroppende administrasjon kan komme til å se mindre strengt på problematikken.