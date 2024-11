To kongressvalg avgjort etter lang opptelling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kaptur vant over republikaneren Derek Merrin med en margin på bare litt over 0.5 prosentpoeng, akkurat nok til å unngå omtelling.

Kaptur, som var regnet som en av de mest utsatte demokratiske kongressrepresentantene i årets valg. er dermed den kvinnen som har sittet lengst i Representantenes hus. Det er 22. gang hun er valgt til en toårsperiode.

I Alaska sikret Begich seg statens ene plass i Representantenes hus etter å ha slått Peltola, som var første urfolkskvinne fra Alaska i Kongressen.

Republikanerne har flertall

Republikanerne har sikret seg flertall med minst 219 representanter, mens demokratene hittil har 213, men over to uker etter 5. november er opptellingen ennå ikke ferdig i tre valgkretser. Det trengs 218 for flertall.

I én valgkrets i Iowa og to i California er marginen på bare noen hundre stemmer av hundretusener avgitt når opptellingen nærmer seg slutten. Republikaneren leder i to og demokraten i en, men det kan fort snu når de siste stemmene telles opp.

Skulle den som leder, vinne i alle de tre statene, får republikanerne 221 representanter og demokratene 214. I den sittende Kongressen var republikanernes flertall på 220 mot 212, med tre ledige plasser.

Nesten alle gjenvelges

I det store flertallet av de 435 valgkretsene er den sittende representanten gjenvalgt. Demokratene har beseiret sin republikanske motstander i sju valgkretser, mens republikanerne har gjort det samme i åtte.

Republikanernes knappe flertall er allerede redusert med én etter at Matt Gaetz fra Florida trakk seg etter å ha blitt nominert til justisminister av påtroppende president Donald Trump. To andre kongressrepresentanter er også nominert og må trekke seg hvis de blir utnevnt.

Alle tre er fra sikre republikanske kretser, men det kan ta flere måneder før en ny innsettes, enten utpekt av guvernøren eller ved spesialvalg.

