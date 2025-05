Slik avgjør Frp skjebnen til elektrifiseringen av Melkøya

Det betyr i realiteten at elektrifiseringen ikke vil bli stanset, og SV vil heller ikke få flertall for å gjøre det med fangs- og lagring av klimagasser.

Tirsdag skal Stortinget behandle en rekke representantforslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya, eller gjøre det med fangst- og lagring.

For anledningen skal det også stemmes med full sal. Det har Rødt sørget for.

Energikomiteen på Stortinget er delt. Senterpartiet, SV, Fremskrittspartiet, MDG og Rødt ønsker alle å stoppe gassanlegget på Melkøya fra å bli elektrifisert fra land.

Et flertall i energikomiteen kom fram til at man ikke skal trekke tilbake lovlig gitte tillatelser. Altså: Ikke avblåse elektrifiseringen.

Det er imidlertid et stort men: SV jobber for å få et flertall som går inn for at Melkøya skal elektrifiseres med karbonfangst og -lagring.

Det kan teoretisk gi flertall på Stortinget, hvis Frp går inn for det.

– Ikke aktuelt

Men det gjør ikke Fremskrittspartiet, røpet Frp-leder Sylvi Listhaug i sin landsmøtetale på Gardermoen fredag ettermiddag.

– Jeg ser at media i Finnmark og andre politikere prøver å legge skylden på Frp fordi vi sier nei til å utrede karbonfangst- og lagring, startet hun om temaet.

Så slo hun fast en gang for alle:

– Det er Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre som har ansvaret for elektrifiseringen av Melkøya med støtte fra Erna Solberg, hevdet hun.

– Nei, vi kommer ikke til å være med på å utrede å bruke opp mot 40 milliarder kroner på karbonfangst- og lagringsanlegg på Melkøya, fortsatte hun.

– Vi er mot elektrifisering av Melkøya. Vi kommer ikke til å la oss presse til å stemme for å utrede enda mer misbruk av skattebetalernes penger, var hennes klare standpunkt.

Største utslipp

LNG-anlegget på Melkøya som bearbeider gass er Norges tredje største enkeltutslipp av CO₂, med årlig utslipp på rundt 900 000 tonn.

Ved å elektrifisere anlegget kan Norge redusere sine nasjonale klimagassutslipp betydelig og bidra til å oppfylle klimamålene for 2030. I tillegg vil elektrifiseringen forlenge levetiden til anlegget og sikre arbeidsplasser i regionen.

Regjeringen utgått fra Ap og Sp sørget for å starte arbeidet med å erstatte gassturbinene som drifter anlegget på Melkøya med strøm fra land.

Etter regjeringsavgangen har Senterpartiet snudd. Det skapte ubalanse for flertallet på Stortinget.

Hull i hodet

Energipolitisk talsperson på Stortinget for Rødt, Sofie Marhaug, raser mot uttalelsen til Sylvi Listhaug. Hun er også andre nestleder i energikomiteen på Stortinget.

– At Frp nekter å gå inn for karbonfangst og -lagring på Melkøya når dette forslaget kan danne et mulig flertall som stanser elektrifiseringen, er helt hull i hodet. Det viser nok en gang at Frp ikke er til å stole på i kraftpolitikken, sier Sofie Marhaug til FriFagbevegelse.

Hun mener det er historisk viktig å få stanset elektrifiseringen av Melkøya.

