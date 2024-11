Senatet stemte ned forslag om å stoppe våpensalg til Israel

Sanders og flere andre demokratiske senatorer la fram tre forslag om å stanse overføringen av noen typer offensive våpen og ammunisjon til stridsvogner og granatkastere.

Forslagene falt da 77, 78 og 79 av Senatets 100 medlemmer stemte imot, mens 17. 18 og 19 stemte for. Alle som stemte for forslagene, var demokrater, mens både demokrater og republikanere stemte imot.

Siden det er bred støtte for Israel i begge partier, var det ikke ventet at forslagene ville føre fram. Men Sanders håpet at betydelig støtte for dem kunne føre til at Israel og Biden-administrasjonen ville gjøre mer for å beskytte sivile i Gaza.

Sanders kalte våpenstøtte til Israel brudd på amerikansk lov om ikke å selge våpen til dem som krenker menneskerettighetene. Han framhevet også at mange er sjokkert over at USA er medskyldig i at tusener av barn rammes av sult og underernæring i Gaza.

De som stemte imot, blant dem Demokratenes flertallsleder Chuck Schumer, påpekte at Israel er omringet av fiender som er ute etter å utslette landet, og må forsvare seg.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: USAs «spåmann» etter Donald Trumps triumf: – Har fått drapstrusler (+)

Les også: Hva er planen til «Trump-hviskeren»? Nato-ekspert har svar (+)