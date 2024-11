UNAIDS’ leder sier ektemannen er bortført

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen Kizza Besigye blir holdt fanget i militærfengsel i Ugandas hovedstad Kampala, ifølge Byanyima.

Besigye har stilt i flere presidentvalg i Uganda og har flere ganger blitt pågrepet. I 2022 ble han satt i husarrest etter å ha manet til demonstrasjoner mot økte matpriser.

Byaniyima anklager Ugandas regjering for å ha bortført mannen. Hun krever at de «umiddelbart frigir min ektemann Kizza Besigye fra stedet der han blir holdt fanget». Videre skriver hun på X at han ble bortført forrige lørdag da han var i Nairobi.

