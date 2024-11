Jonas Gahr Støre: – Denne krigen må stanse

– Jeg skulle ønske vi kom lenger på områder som Midtøsten og Ukraina, og jeg skulle gjerne sett at vi kom fram til mer konkrete klimaforpliktelser. Men de aller fleste områder er nevnt, sier statsministeren over telefonen til NTB fra Rio de Janeiro.

– Men dette er ikke slutten. Vi jobber videre ut fra dette møtet, legger han til.

Klimasaken

Støre sier videre at G20-toppmøtet likevel er viktig for internasjonalt samarbeid. Landene som er en del av G20, står for rundt 80 prosent av verdensøkonomien og av all klimagassutslipp.

– Det er dermed viktig at disse landene møtes for å jobbe sammen. I en verden der mye går galt, er dette bra. Hadde vi ikke hatt kontakt, hadde det vært mye verre, sier han.

Russland og Ukraina

I G20-toppmøtets slutterklæring er det ikke understreket at Russland har skyld i krigen mot Ukraina. Der er imidlertid Støre selv helt tydelig.

– Denne krigen må stanse, og Russland kan stanse den ved å avslutte sin invasjon av et naboland. Det må vi alltid si, sier Støre, og legger til:

– Her i Rio har vi hatt mange diskusjoner om at det må komme forhandlinger om fred, men de fredsforhandlingene må skje på Ukrainas premisser.

Les også: Erna om ny måling: – Vi skal by Frp på kamp om velgerne

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Moxnes om Stoltenbergs nye verv: – Udemokratisk samrøre