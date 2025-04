Bruker skilek mot utenforskap: – Ønsker å bryte ned barrierene

SKULLERUDSTUA (Dagsavisen): Kombinert med at alt har blitt dyrere de siste årene, har også prisene på utstyr og utstyrsjaget i idretten skutt i været. SSB skrev tidligere i år om at foreldrenes inntekt og hvilken type bakgrunn du har blir stadig viktigere for om du har råd til å drive med idrett. De pekte da spesielt på ski og slalåm. I Rustad IL har de nå satt søkelyset på langrenn som en arena for å motvirke utenforskap.

– Utstyrsjaget i idretten og spesielt i langrenn har skutt i været, og det er litt krise for skisporten. Ikke bare klarer vi ikke å nå de som ikke er født med ski på beina, men vi risikerer også å ekskludere alle som ikke har rike foreldre. Det er spesielt sant i individuelle idretter, så i Rustad IL skal ikke utstyr og økonomi være noe hinder for ikke å kunne delta, sier Barbro Tomter Dahlen til Dagsavisen.

Bekjemper utenforskap

Hun er sjef for Rustad IL Langrenn, og har sammen med klubben i en årrekke jobbet for å motvirke utenforskap og skape samhold og glede i bydel Østensjø der Skullerud ligger. Sammenlignet med resten av bydelen har Skullerud høyest forekomst av lavt utdannede, lavinntektshusholdninger med barn, ikke sysselsatte og personer som ikke har fullført videregående skole. De ligger også over snittet for Oslo.

Det viser også igjen i at bydelen sliter med utenforskap, fattigdom, dårlig helse og ungdomskriminalitet, som Rustad prøver å bekjempe gjennom å tilby arenaer for inkludering, mestring og fellesskap.

– Vi ønsker å inkludere dem som kanskje føler seg marginalisert eller står utenfor tradisjonelle idrettsmiljøer. Gjennom å drive med langrenn kan vi skape gode fellesskap og vennskap, samtidig som vi bidrar til folkehelsen og oppfordrer alle til å være mer utendørs. Det er viktig for oss, forteller Dahlen.

Rustad-sjefen sier at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem som aldri har vært med i et idrettslag, og at barn fra lavinntektsfamilier er underrepresentert i individuell idrett

– Det er ofte ikke i deres kultur å bli med i et idrettslag, eller så har de ikke råd og mange sliter med å spørre om hjelp. Det gjelder ikke bare de med innvandrerbakgrunn, men det gjelder også stadig flere norske barn og unge. Vi ønsker å bryte ned barrierene knyttet til kostnader og krav til foreldreinnsats, sier Tomter.

Daglig leder og styreleder Barbro Tomter Dahlen i Rustad IL langrenn, her sammen med tidligere toppfotballsjef Leif Øverland. (Pål Karstensen)

Hylles av landslagsløper

Derfor har også Rustad IL sin egen skipark, der man både kan låne og kjøpe utstyr for en billig penge. En av dem som utnyttet seg av det tilbudet var Iver Tildheim Andersen, som i år har fått sitt store gjennombrudd i verdenscupen med to andreplasser og en førsteplass i Les Rousses.

– Klubben stilte veldig opp for meg og hjalp meg veldig mye da jeg var yngre. Jeg hadde ikke vært her uten den hjelpen og den felles skiparken vi hadde i klubben da jeg var liten. Det å få hjelp med utstyret og få det til å stemme såpass at jeg kunne gå fort på ski og ha den fremgangen jeg hadde var helt avgjørende, sier Andersen til Dagsavisen.

Han har tidligere fortalt om at familien ikke hadde råd til støtte hans satsing på langrenn, og at Andersen derfor måtte stå over flere samlinger og kun måtte klare seg med ett par ski fordi familien måtte prioritere andre ting. Derfor mener han innsatsen som Rustad og andre idrettslag gjør er alfa og omega.

– Klubber som Rustad gjør en fantastisk jobb. Det er viktig at vi har med flest mulig lengst mulig, og det føler jeg Rustad virkelig legger ned en innsats for å gjøre. Jeg har fått mange gode treningskamerater som har pushet meg til å bli den skiløperen jeg har blitt, og hadde ikke klart å komme meg på landslaget uten deres støtte og hjelp, forteller Andersen.

Rustad IL har egen utstyrspark, der du både kan låne og kjøpe skiutstyr som både passer og blir vedlikeholdt gjennom vinteren. (Pål Karstensen)

Utstyr og mestring

Gjennom en hel rekke aktiviteter i løpet av skisesongen ønsker Rustad IL å inspirere til mestring og personlig vekst i et inkluderende miljø, som forhåpentligvis gjør at så mange som mulig kommer tilbake. Både i organisert og uorganisert form, for alle som ikke har gått på ski og de som har gått på ski tidligere.

– Vi arrangerer skoleskidager og skilek, barnas skidag i Østmarka og mange andre arrangementer gjennom sesongen. Det er veldig gøy, da vi ser at mange som ikke har vært med før kommer. Problemet er gjerne å få dem med på regelmessig basis, og der er riktig utstyr og mestring en nøkkel, mener Rustad-lederen og fortsetter:

– For å skape skiglede må du ha riktig utstyr. Det nytter ikke bare å få et par ski og staver som ikke passer deg, og tro at det skal skape mestring for barn og unge. De må ha utstyr som er tilpasset dem, slik at de kan føle at de blir bedre på ski. Du trenger ikke ha nyeste modell, men du må ha et skipar som passer og som noen har vedlikeholdt gjennom vinteren slik at de glir godt når du skal bruke dem, forteller hun.

Mandag var Tildheim Andersen blant de største trekkplastrene da Rustad avsluttet skisesongen med det tradisjonelle timesløpet, der 240 deltakere gikk så mange runder de klarte i en løype på 820 meter i det som lignet på føret VM-løperne gikk i under femmila i Trondheim.

– Jeg husker alltid at jeg så fram til det løpet her på slutten av sesongen da jeg var yngre, og det å avslutte med timesløpet er utrolig stad. Det er alltid et slit på tampen av sesongen, men det er likevel utrolig kjekt å være med fordi det er så mange som stiller opp, sier Andersen og gliser.

Rustad IL gjennomførte mandag sin sesongavslutning, der 240 deltakere gikk så mange runder de klarte i en sløyfe på 820 meter på Skullerudstua. (Pål Karstensen)

Rollemodeller

Ved siden av Andersen, har Anniken Gjerde Alnæs vunnet Ski Classics denne sesongen, samtidig som også Amund Riege var høyt oppe i sammendraget. Det har gjort at det er Rustads beste sesong internasjonalt noensinne, og Dahlen er sjeleglad for hvor mye proffene gir tilbake.

– Det har kjempestor betydning at de er en del av gruppa, og er veldig gode rollemodeller for oss. Det å krydre den satsingen vi har med toppidrett er viktig for oss da vi ønsker å skape en familie som går på tvers av alle samfunnslag og aldersgrupper. Det at de som har vokst opp i Rustad og som representerer Rustad internasjonalt gir så mye tilbake som de gjør, er avgjørende for den jobben vi gjør, sier hun.

Landslagsløper Iver Tildheim Andersen deltok mandag på det avsluttende Timesløpet. Her sammen med treningskamerat og Ski Classics-løper Amund Riege (t.h.) (Pål Karstensen)

Det er noe Andersen er mer enn glad for å gjøre.

– Det å bli god på ski er ikke hovedambisjonen. Det er å ha det gøy på trening, være sosial og være en del av et fellesskap. Det er det viktigste, og der er Rustad veldig gode. Gjennom å dempe prestasjonsjaget i tidlig alder og heller fokusere på å ha det gøy, henge med lenge og skape ordentlig fellesskap og vennskap gjennom idretten, avslutter Tildheim Andersen.

Jaffery: – Kan bidra til økt inkludering

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) kommenterer Rustad ILs tiltak overfor Dagsavisen:

– Verdien av deltakelse er enormt høy, og derfor har vi gjennom ekstrainnsatsen fordelt over 450 millioner kroner ekstra til idretten, nettopp for å treffe der det trengs mest, sier hun.

– Senest i høst fikk Rustad IL nesten 300.000 kroner til denne ekstrainnsatsen, og å høre om tiltak som gratis utstyrspark viser at satsingen utgjør en forskjell i barn og unges hverdag, og kan bidra til økt inkludering og sterkere fellesskap, tilføyer ministeren.

