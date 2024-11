Kreml: Direktelinje mellom USA og Russland er ikke i bruk

– Vi har en spesiell, sikret linje for kommunikasjon mellom de to presidentene, Russland og USA. I tillegg har vi muligheter for videokommunikasjon, sa Peskov til det statlige nyhetsbyrået Ria tirsdag. På spørsmål om denne linjen nå er i bruk, svarte han nei.

Uttalelsen kommer etter at Russlands president Vladimir Putin tirsdag formelt undertegnet landets nye atomdoktrine.

Den slår fast at Russland nå kan bruke atomvåpen også dersom en atommakt bidrar til at Russland blir angrepet med konvensjonelle våpen. Tidligere het det at Russland kun ville ta i bruk atomvåpen om landet selv ble angrepet med atomvåpen.

Endringen kommer etter at USA har gitt Ukraina tillatelse til å bruke langtrekkende amerikanske raketter mot mål i Russland. Tirsdag brukte Ukraina ATACMS-raketter fra USA i Russland.

Moskva har beskrevet ATACMS-angrepet som et tydelig signal på at Vesten ønsker å eskalere konflikten. Russiske diplomater sier at forholdet mellom USA og Russland er på sitt dårligste siden Cubakrisen, da de to stormaktene var nære ved å starte atomkrig.

