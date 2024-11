Sylvi Listhaug om ny Frp-opptur: – Folk ønsker en ny kurs for Norge

– Folk ønsker en ny kurs for Norge. Det er absolutt mulig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug om målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Listhaug og Frp får støtte fra 25,3 prosent av velgerne, fram 3,3 prosentpoeng fra forrige måling i oktober. Det er den beste målingen partiet kan skilte med på 14 år.

Frp og Høyre ville sammen fått rent flertall på Stortinget, til tross for at Høyre går tilbake 1,7 prosentpoeng til 21 prosent.

– Det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men politikken er det viktigste, sier Listhaug.

– Høyre byr på kamp

Høyre-leder Erna Solberg mener tallene tyder på at velgerne ønsker et skifte. Men hun slår seg ikke til ro med det.

– Det er bra med et borgerlig flertall, men vi skal nok by Frp på litt kamp om velgerne. De har kanskje vært litt flinkere enn oss til å komme fram med sine retoriske saker, sier Solberg til NRK.

Arbeiderpartiet må tåle nok en krisemåling, med en oppslutning på helt nede i 17,5 prosent. Det er en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng fra forrige måling. Senterpartiet får 5,4 prosent, svakt opp 0,5 prosentpoeng.

Små endringer for de andre

Mindre endringer er det også for SV, som får 9,3 prosent (fram 0,3 prosentpoeng) og Rødt, som får 5,3 prosent (tilbake 0,9 prosentpoeng).

Venstre ligger fortsatt over sperregrensen på 4,4 prosent, selv om partiet går tilbake 1,6 prosentpoeng. MDG og KrF er under sperregrensen med henholdsvis 3,5 og 2,9 prosent – det innebærer ingen endring for MDG og opp 0,5 prosentpoeng for KrF. Industri- og Næringspartiet får 2 prosent, opp 0,6 prosentpoeng.

992 respondenter svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 12. og 15. november. Feilmargin for målingen som helhet er 1,4 prosentpoeng.

