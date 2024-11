Eide: – Vi har sviktet alle menneskene i Gaza og på Vestbredden

Både land, FN, Den internasjonale domstolen (ICJ) og hjelpeorganisasjoner har forsøkt å legge press på Israel i forbindelse med krigføringen i Gaza. Tross dette, fortsetter krigen. Dagsavisen spør utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) om verdenssamfunnet som helhet har sviktet Palestina og Gaza.

– Absolutt. Uten tvil. Big time, svarer Eide, og utdyper:

– Vi har sviktet alle menneskene i Gaza og på Vestbredden. Vi har sviktet våre grunnleggende prinsipper. Det er derfor vi har en veldig annerledes politikk enn mange andre land, nettopp for å prøve å gjøre noe med det. Vi har funnet ut at de vi tenker mest likt med, det er jo ikke Hamas og Iran, men det er de arabiske landene rundt som faktisk nå virkelig prøver å gjøre noe med det.

Eide sier at det i prinsippet er domstolen som klargjør jussen, og at det er opp til FNs sikkerhetsråd å levere.

– Det har så langt ikke skjedd, først og fremst på grunn av amerikansk veto. Det er en forferdelig situasjon, vi kan ikke trylle bort det. Jeg skulle gjerne ønske at verden var annerledes, men vi ser at flere og flere land beveger nå ganske mye på politikken sin, sier Eide.

– Helt uakseptabelt

Norge er blant landene som har vært tydelige kritiske til den sittende israelske regjeringens opptreden i Gaza og på Vestbredden, sa Eide til Dagsavisen tidligere i år.

– Vi har vært opptatt av å si at vi mener at mye av det de driver med er i strid med internasjonal lov. Jeg mener det må være lov å si, sa han da.

I mai anerkjente Norge Palestina som en selvstendig stat. I juli kom Den internasjonale domstolen (ICJ) med en såkalt rådgivende uttalelse. Der slo de fast at Israels okkupasjon av palestinske områder er ulovlig.

Israels finansminister har krevd at landet skal annektere hele den okkuperte Vestbredden. Her fra bosettingen Efrat. (Ohad Zwigenberg/AP)

FNs menneskerettssjef sa i september at stater ikke kan eller må, akseptere at «folkerett åpenbart ignoreres, inkludert bindende vedtak i FNs sikkerhetsråd og ordrer fra ICJ».

Mandag forrige uke sa Israels utenriksminister Gideon Saar at en palestinsk stat ikke er realistisk. Seinere samme dag krevde finansminister Bezalel Smotrich at Israel annekterer hele den okkuperte Vestbredden.

Smotrich sa at han har bedt forsvarsdepartementets avdeling for bosetningene om i første omgang å forberede infrastrukturen for en utvidelse av israelsk suverenitet til de israelske bosetningene, som omfatter 30 prosent av den okkuperte Vestbredden, ifølge NTB.

– Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt. Vi har en veldig tydelig posisjon på at hele okkupasjonen er ulovlig. Annektering er enda verre, fordi okkupasjon, som følges av annektering, er krystallklart brudd på folkeretten på alle mulige måter, sier Eide til Dagsavisen.

Over 43.000 palestinere er drept i Gaza siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. Også på den okkuperte Vestbredden har volden eskalert siden krigen brøt ut, blant annet i form av angrep utført av israelske bosettere mot palestinere.

En skole i Gaza by som var tilfluktssted for internt fordrevne, ble truffet i et israelsk luftangrep forrige uke. (Mahmoud Issa/Reuters)

Ulovlige bosetninger

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, er bosettere israelske borgere som bor på palestinsk jord. Siden 1993 har antall israelske bosettere i okkuperte områder økt fra 100.000 til over 700.000.

Over tid har Israel beslaglagt stadig flere områder og bygd flere titall bosetninger over hele Vestbredden, til tross for at bosetningene i de okkuperte palestinske områdene er ulovlige i henhold til internasjonale avtaler.

En FN-rapport fra september i fjor viste en økning over flere år i bosetter-vold mot palestinere. På bakgrunn av disse tallene skrev FN at «bosetter-drevet fordriving startet ikke med det dødelige Hamas-angrepet».

Bekymret for utviklingen

I kjølvannet av kravet fra Smotrich, sier Espen Barth Eide at han er glad for å se at omtrent alle land har protestert.

Han trekker også fram den euro-arabiske kontaktgruppen for Midtøsten, med jobbing for universell anerkjennelse av Palestina, medlemskap i FN for Palestina, statsbygging, penger og støtte til å bygge opp de palestinske selvstyremyndighetene (PA). I tillegg kommer arbeidet for normalisering og å ta på alvor det arabiske tilbudet om sikkerhetsgarantier til både Israel og Palestina, gitt en løsning, sier Eide.

– Så alt det vi gjør til vanlig blir bare enda mer aktuelt med dette, fortsetter han.

– Denne koalisjonen som vi nå faktisk har fått opp å stå, som har møter ganske løpende, jobber jo nettopp med det. Og det som er bøtemiddelet mot Smotrich og denne store israelske tenkningen, er å få bredest mulig internasjonal konsensus for en palestinsk stat nå, sier Eide.

