Saudi-Arabia har henrettet over 100 utlendinger i år

Nyhetsbyrået AFP har kommet fram til tallet ved hjelp av meldinger i statlige saudiarabiske medier. Både i 2022 og 2023 ble det meldt at 34 utlendinger var henrettet. I år har antallet allerede nådd 101.

En så kraftig økning har aldri vært registrert tidligere, ifølge menneskerettsorganisasjonen European-Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR), som har base i Berlin.

– Saudi-Arabia har aldri tidligere henrettet 100 utlendinger på et år, sier Taha al-Hajji, en av lederne i gruppen.

Til sammen har landet henrettet 274 mennesker i år, ifølge AFPs oversikt. Man må 30 år tilbake for å finne et like høyt antall.

Blant utlendingene som ble henrettet, kom 21 fra Pakistan, 20 fra Jemen, 14 fra Syria, ti fra Nigeria, ni fra Egypt, åtte fra Jordan og sju fra Etiopia.

Personer fra Sudan, India, Afghanistan, Sri Lanka, Eritrea og Filippinene er også representert i den dystre statistikken.

En årsak til den kraftige økningen er at Saudi-Arabia i 2022 opphevet et tre år langt moratorium (midlertidig innstilling) på henrettelser av personer som var dømt til døden for brudd på landets strenge narkotikalovgiving.

