Speaker Mike Johnson vil ikke frigi Gaetz-rapport

– Jeg kommer til å be om at etikkomiteen ikke offentliggjør den rapporten fordi det er ikke sånn vi gjør ting her i Huset, sier Johnson.

Gaetz har siden 2021 vært under etterforskning av Kongressens etikkomité etter anklager om sex med mindreårige og menneskesmugling. Gaetz har hele tiden avvist anklagene mot ham.

Rapporten var ventet å offentliggjøres neste uke, men Gaetz trakk seg fra Kongressen etter å ha blitt pekt på som justisminister av Trump. Kongresskomiteen har dermed ikke lenger jurisdiksjon til å etterforske anklagene mot ham.

Speaker Mike Johnson i Representantenes hus i USA. (J. Scott Applewhite/AP)

Folkevalgte på republikansk og demokratisk side har imidlertid bedt om at rapporten publiseres likevel, noe Johnson er imot.

– Reglene i Huset har alltid vært at et tidligere medlem er utenfor jurisdiksjonen til etikkomiteen. Jeg mener det ville vært et forferdelig brudd på protokoll og tradisjon, sier han videre.

Donald Trump har nominert Gaetz til å bli justisminister. Han må likevel fortsatt godkjennes i Senatet.

