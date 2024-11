Ministeren om bananfobien: – Enig i at det er sprøtt

Saken er blitt analysert, spøkt med og gjort narr av.

– Hvis det er noe positivt som har kommet ut av dette, så er det kanskje at flere tør å snakke om sine fobier, sier Brandberg til den svenske avisen Aftonbladet. Også Expressen har omtalt saken.

Brandbergs fobi er så sterk at det må tas forholdsregler når hun skal i møter. For eksempel understreket riksdagspresident Andreas Norlén nylig at «det ikke måtte finnes spor av bananer» da han nylig innkalte til et møte.

---

En fobi er angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt. Alvorligere tilfeller der livsutfoldelsen blir hemmet, kalles fobiske forstyrrelser og klassifiseres som angstlidelse.

Ifølge Sky News kan fobi mot bananer framkalle symptomer som både angst og kvalme.

Kilde: Store Norske Leksikon / Sky News

---

Påvirker ikke regjeringen i Sverige

Sveriges statsminister Ulf Kristersson understreker at Brandbergs fobi på ingen måte påvirker regjeringens arbeid, skriver NTB.

Internasjonalt er saken blant annet plukket opp av Politico i USA, som skriver at «dette er bananas».

Ulf Kristersson sier han blir opprørt når en hardt arbeidende statsråd nærmest reduseres til en fobi, og at man gjør narr av det.

– Jeg har all respekt for mennesker som har slike fobier, sier han.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson. (Denes Erdos/AP)

En rekke internasjonale medier har vært i kontakt med Paulina Brandbergs departement for å få et intervju om hennes bananfobi, men Aftonbladets journalist, Linda Hjertén, som selv har bananfobi, er den eneste som har fått ministeren i tale.

---

Eksempler på vanlige fobier:

Enkelte dyr og insekter (vanligvis hunder, slanger, edderkopper og insekter).

Flyreiser.

Lukkede rom (klaustrofobi).

Høyder.

Stormer.

Mørket.

Sprøyter.

Kilde: Helse Norge

---

Brandberg: Litt bekymret

– Hva føler du om oppmerksomheten dette har fått?

– Jeg føler at det er todelt. På den ene siden er det ganske mange mennesker, rundt ti prosent av befolkningen, som har en eller annen form for fobi i varierende grad. Det er noe mange sliter med, og hvis jeg skal se noe positivt med dette, er det at folk etter dette kanskje vil begynne å snakke mer om fobier.

– Men så synes jeg det er trist at det har vært en diskusjon som i stor grad har vært latterliggjørende og nedsettende. Det er en sprø fobi, det er jeg enig i. Jeg kan forstå at folk kan bli fornærmet og synes det er morsomt. Men jeg er litt bekymret for at den latterliggjørende tonen kan øke stigmaet rundt «rare» fobier, sier hun.

Paulina Brandberg tilføyer til Aftonbladet at hun får hjelp for å overvinne bananfobien, og at målet er å bli kvitt den.

