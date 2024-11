SAS-fly måtte snu etter kraftig turbulens

Aftonbladet har lagt ut et skjermbilde fra Flightradar som viser flyets ferd forbi Grønland og tilbake.

– Flyet går nå til København, som er vår tekniske hovedbase. Her skal det gjennomføres en rutinemessig sjekk, sa Knut Morten Johansen, samfunnskontakt i SAS, til Dagbladet tidligere torsdag.

Flyet landet på Københavns lufthavn Kastrup rett før klokken 23.30 torsdag kveld.

Kraftig turbulens

Aftonbladet snakket med en av passasjerene som beskrev den kraftige turbulensen og sa han aldri hadde vært så redd.

– Flyet falt, og alt løst og alle drikkevarer fløy opp i taket, sa han og fortalte at ingen blant kabinpersonalet hadde vært med på noe like kraftig. Og den ene har jobbet i 35 år i SAS.

– At vi måtte snu og får en litt kortere ferie, kjennes helt ok nå. I begynnelsen ble man litt irritert, men når det synker inn, er vi mest glad for at vi lever, sa mannen.

Han fortalte at folk fikk skrekken og at det var ventet flere timer med anspent stemning før landing på Kastrup.

– Det blir helt tyst, og alle setter seg på tre sekunder så fort den minste turbulens kommer, sier han.

Ingen skader

Svensk TV4 har også vært i kontakt med SAS. De melder at flyet hadde 254 personer om bord, og at ingen er skadet.

SAS sa til Aftonbladet at et team kom til å ta imot passasjerene på Kastrup, og at de er booket inn på et hotell i København i kveld.

– Så kan de forhåpentligvis reise til Miami i morgen tidlig, sier flyselskapets talsperson Alexandra Lindgren Kaoukji.

SAS har verken hangarer eller teknikere i Miami, noe som betyr at flyet ville blitt stående der i flere dager eller uker om det ikke hadde snudd, ifølge Alexandra Lindgren Kaoukji, SAS-sjef for kommunikasjon.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)