Russiske bombefly har fløyet over Barentshavet

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax varte flyturen i om lag fire timer. Det skal ha vært to fly av typen Tu-95MS som gjennomførte flyvingen, skriver nyhetsbyrået Reuters. De kan utstyres med seks kryssermissiler, som igjen kan utrustes med atomstridshoder.

Til NTB opplyser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at flyene – to Tu-95 strategiske bombefly og to Su-33-jagerfly – ble «identifisert og skygget i internasjonalt luftrom over det vestlige Barentshavet av to norske F-35.

– De russiske flyene utviste trygg og profesjonell atferd, sier talsperson Henrik Omtvedt Jenssen ved FOH.

