Dommer utsetter avgjørelse i hysjpengesaken mot Trump

Trump er allerede kjent skyldig i saken og straffeutmålingen skal etter planen skje 26. november.

Tirsdag skulle dommeren Juan M. Merchan ha tatt stilling til Trumps krav om at kjennelsen må oppheves. I stedet ga han Trumps advokater beskjed om at behandlingen blir utsatt til tirsdag neste uke.

Ifølge eposter til domstolene som nyhetsbyrået AP viser til, har Trumps advokater bedt om utsettelsen.

Immun mot straffeforfølgelse?

Trump og hans advokatteam har krevd at kjennelsen oppheves fordi de mener Trump var immun mot straffeforfølgelse da lovbruddene angivelig ble begått. Bakgrunnen er at høyesterett i sommer fastslo at den tidligere presidenten ikke kan straffeforfølges for lovbrudd han eventuelt kan ha begått som president.

Hysjpengesaken handler om 130.000 dollar som ble utbetalt til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, og som skulle få henne til å holde tett om sitt angivelige forhold til Trump.

Trump er ikke funnet skyldig i å ha utbetalt pengene, men i forfalskning av dokumenter og brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalingen, som ble gjort av hans daværende advokat Michael Cohen.

Tidspunkter viktige

Det store spørsmålet er om immuniteten han hadde som president, gjelder i denne saken ettersom pengene ble utbetalt før han ble president, men først tilbakebetalt til Cohen etter at Trump hadde flyttet inn i Det hvite hus.

Strafferammen er fra bøter til maks fire års fengsel. Dommeren Juan M. Merchan på Manhattan kan også enten opprettholde kjennelsen, beordre en ny rettssak eller avvise saken fullt og helt.

Vurderingen var ventet allerede i september, men ble utsatt til etter valget slik at den ikke skulle oppfattes som et forsøk på å påvirke valgutfallet.

Trumps advokater har i månedsvis forsøkt å få kjennelsen opphevet. Trump selv har hele tiden avvist Daniels' påstander som en politisk motivert heksejakt som skulle skade valgkampen hans.

