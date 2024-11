Minst 24 drept i bombeangrep i Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Separatistgruppen Balutsjistans frigjøringshær (BLA) hevder i en kunngjøring at den står bak angrepet som var rettet mot soldater som ventet på toget.

Ifølge politisjefen i Balutsjistan-provinsen, Mouzzam Jah Ansari, ble minst 24 mennesker drept i eksplosjonen.

– Målet var soldater fra infanteriskolen, sier han.

Mange sårede

Ifølge en talsmann for sykehuset i Quetta ble 44 mennesker såret i angrepet. Tilstanden til flere av dem blir betegnet som kritisk.

Foreløpige meldinger tyder på at eksplosjonen skjedde ved stasjonens billettkontor like før et tog til Peshawar var på vei inn, melder nyhetskanalen Geo News.

De sier at folkemengden som vanligvis er på stasjonen, tilsier at det er fare for mange drepte og sårede.

Separatister

Balutsjistan er Pakistans største provins, men samtidig den tynnest befolkede. Provinsen ligger i grenseområdet mot Iran og Afghanistan og består i stor grad av høye fjell.

Balutsj-folket hevder å bli undertrykt og diskriminert av pakistanske myndigheter, og flere separatistgrupper har i årevis kjempet for en uavhengig stat som også inkluderer deler av nabolandene.

På terrorliste

BLA er den største av separatistgruppene og antas å ha rundt 3000 væpnede medlemmer.

Gruppen ble forbudt i Pakistan i 2006 og står på USAs terrorliste.

BLA har rettet mange av sine angrep mot pakistanske sikkerhetsstyrker, men angriper også sivile mål.

