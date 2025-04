Trump øker tollen mot Kina til 125 prosent – varsler tollpause for alle andre

Tollpausen trer i kraft umiddelbart. Samtidig sier Trump at USA øker tollsatsen mot Kina til 125 prosent. Også denne endringen trer i kraft umiddelbart.

Det skjer etter at Kina økte tollen på amerikanske varer til 84 prosent tidligere onsdag.

Børsene i USA gikk kraftig opp i kjølvannet av meldingen fra Trump på Truth Social. De toneangivende indeksene gikk opp mellom 6 og 10 prosent på få minutter. Apple-kursen gikk opp over 12 prosent og Tesla mer enn 14 prosent.

– På grunn av Kinas manglende respekt for verdensmarkedene, øker jeg herved tollen som USA pålegger Kina til 125 prosent, med umiddelbar virkning. På et tidspunkt, forhåpentligvis i nær fremtid, vil Kina innse at dagene med å utnytte USA og andre land ikke lenger er bærekraftig eller akseptabelt, skriver Trump.

Samtidig kunngjør Trump en midlertidig pause på 90 dager med en betydelig lavere gjensidig toll på 10 prosent. Presidenten begrunner dette med at mer enn 75 land har kontaktet amerikanske myndigheter – blant annet handels-, finans- og utenriksdepartementet – for å forhandle.

– På den annen side, og basert på det faktum at over 75 land har tatt kontakt med representanter for USA – inkludert handels-, finans- og utenriksdepartementet – for å forhandle fram en løsning på spørsmål knyttet til handel, handelsbarrierer, toll, valutamanipulering og ikke-monetære tollsatser, og ettersom disse landene ikke har svart med gjengjeldelse mot USA etter min tydelige oppfordring, har jeg godkjent en 90 dagers PAUSE og en betydelig redusert gjensidig toll på 10 prosent i denne perioden, også med umiddelbar virkning, skriver presidenten videre.

---

Trumps handelskrig

USAs president Donald Trump har gjort alvor av truslene om å innføre skyhøy toll på import fra mange av verdens land – som han hevder har stjålet arbeidsplasser fra USA.

Tidslinje

4. mars: USA innfører 25 prosents toll på import fra nabolandene Canada og Mexico, samt 10 prosent på kraftimport fra Canada. USA satte tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, til 20 prosent etter først å ha varslet 10 prosent.

USA innfører 25 prosents toll på import fra nabolandene Canada og Mexico, samt 10 prosent på kraftimport fra Canada. USA satte tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, til 20 prosent etter først å ha varslet 10 prosent. 6. mars: Trump trekker tilbake toll på en del produkter fra Mexico og Canada som omfattes av en frihandelsavtale.

Trump trekker tilbake toll på en del produkter fra Mexico og Canada som omfattes av en frihandelsavtale. 12. mars: USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri, spesielt fra Canada, Brasil og EU.

USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri, spesielt fra Canada, Brasil og EU. 3. april: USA innfører 25 prosents toll på bilimport fra alle land. Fra 3. mai skal tollsatsen også gjelde for bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA.

USA innfører 25 prosents toll på bilimport fra alle land. Fra 3. mai skal tollsatsen også gjelde for bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA. 5. april: USA innfører 10 prosents toll på import fra alle land, med unntak av Russland, Belarus, Cuba og Nord-Korea, fordi de allerede er rammet av sanksjoner som har gjort handelen med USA minimal.

USA innfører 10 prosents toll på import fra alle land, med unntak av Russland, Belarus, Cuba og Nord-Korea, fordi de allerede er rammet av sanksjoner som har gjort handelen med USA minimal. 9. april: USA øker tollsatsene ytterligere for om lag 60 av verdens land som han hevder har oppført seg spesielt dårlig mot USA. EU ender med 20 prosent, Norge med 15 prosent. Spesielt asiatiske land og enkelte fattige afrikanske land blir hardt rammet. Kina får en tollsats på 104 prosent.

USA øker tollsatsene ytterligere for om lag 60 av verdens land som han hevder har oppført seg spesielt dårlig mot USA. EU ender med 20 prosent, Norge med 15 prosent. Spesielt asiatiske land og enkelte fattige afrikanske land blir hardt rammet. Kina får en tollsats på 104 prosent. Senere samme dag kunngjør Trump at all gjengjeldelsestoll settes på pause i 90 dager. Eneste unntak er toll på varer fra Kina, som økes til 125 prosent.

Hvorfor?

Trump forsøker å presse land til å fjerne toll på amerikanske varer og importere mer fra USA. Tollmuren skal også få selskaper til å flytte produksjonen til USA. Trump ønsker alt i alt å minske USAs store handelsunderskudd med omverdenen. I februar 2025 hadde USA et handelsunderskudd på 122,7 milliarder dollar.

Mange land forsøker å forhandle fram en løsning med USA. Enkelte har tilbudt seg å senke eller fjerne all toll på amerikansk import.

USA har antydet at land kan slippe toll hvis de innfører toll på kinesisk import.

Mottiltak

Kina har siden februar trappet opp ekstratollen på amerikanske varer fra 15 til 84 prosent og inkludert stadig flere varer etter hvert som USA har skjerpet tollen på kinesisk import. Den seneste økningen trer i kraft 10. april.

EU har vedtatt opptil 25 prosents toll på flere amerikanske produkter, blant annet soyabønner og motorsykler, som svar på USAs toll på stål og aluminium. Diskusjoner om hvordan unionen skal svare på biltollen, pågår fortsatt.

Canada har innført toll på en rekke amerikanske produkter, deriblant 25 prosents toll på 10 prosent av bilimporten fra USA. Biltollen trådte i kraft 9. april.

Verdt å merke seg

Trump har siden februar trappet opp ekstratollen på kinesiske varer fra 10 til 125 prosent etter hvert som Kina har svart på USAs toll på kinesiske varer. Det betyr i realiteten full handelsblokade av Kina. Kina har varslet at de ikke vil gi etter.

Land som Storbritannia og Tyrkia, som har handelsunderskudd med USA, slipper unna med 10 prosents toll.

Brasil, Argentina, Tyrkia og Saudi-Arabia får også kun 10 prosents toll, selv om de har handelsoverskudd med USA.

Norske produkter får en tollsats på 15 prosent selv om vi kjøper flere varer av USA enn USA kjøper av Norge.

Varer fra det lille landet Lesotho i sørlige Afrika får en toll på hele 50 prosent. Landet har basert store deler av sin tekstilindustri på eksport til USA. Kambodsja, Laos, Vietnam og Madagaskar får en sats på mellom 46 og 49 prosent.

Kilder: AFP, AP

---