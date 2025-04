Stoltenbergs advarsel: – Kommer nok aldri tilbake til der vi var

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingen som med sikkerhet kan si hvordan dette vil utvikle seg. Men det vi må gjøre, er å fortsatt argumentere for at økt toll ikke er bra – verken for USA, Europa eller verden, sier Stoltenberg til Dagsavisen.

Han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok begge på arrangementet Politisk pub i Oslo onsdag kveld. De to snakket om alt fra Trump-toll til sikkerhetspolitikk og Ukraina-krigen – og svarte i tillegg på spørsmål fra publikum.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ordstyrer og Dagsavisen-redaktør Lars West Johnsen på scenen under Politisk pub i Oslo onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Trump-nyhet onsdag

Donald Trumps kunngjøring forrige uke om å øke tollsatsene på import fra det meste av verden har rystet markedene, og mange økonomer har spådd at prisene kommer til å øke og at USA og resten av verden risikerer en resesjon.

Onsdag kveld ble det klart at Trump øker tollsatsen mot Kina til hele 125 prosent, men setter de økte tollsatsene mot alle andre land på pause i 90 dager. 10-prosentsatsen på toll som gjelder alle land, beholdes.

– 2. april er en frigjøringsdag for landet vårt, sa USAs Donald Trump da han onsdag forrige uke presenterte nye og omfattende tollsatser. (Nathan Howard/Reuters)

Støre: – Vi ønsker stabilitet

– Vi må nok forberede oss på at vi aldri kommer tilbake til der vi var, med så lav toll som det har vært i mange tiår, og med den frihandelen som har vært i mange tiår, sa finansminister Stoltenberg til Dagsavisen – kort tid før nyheten om Trumps seneste grep ble kjent senere onsdag.

– Nå må vi jobbe med våre venner i EU for å begrense skadene så mye som mulig, sa Stoltenberg om konsekvensene av tollkrigen Trump har satt i gang.

Han fikk støtte i dette av statsministeren.

– Fra norsk side ønsker vi at eskaleringen av tollsatser avtar, og at vi kommer tilbake til stabilitet, sa Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Støre kommenterte også toll-eskaleringen som har funnet sted mellom USA og Kina.

– Dette er jo tollkrigens veldig negative spiral. At det blir gjengjeldelse som utløser gjengjeldelse, sa statsministeren.

Stoltenbergs Trump-prat

Fra scenen snakket finansminister Stoltenberg om samtaler med Donald Trump i 2018, da Trump hadde sin første presidentperiode og Stoltenberg var generalsekretær i Nato.

– Han innførte toll også i 2018, og da hadde vi noen runder om det. Etter mitt syn er Trump veldig opptatt av toll og at den kan beskytte USA. Han har tenkt i de baner helt siden 1980-tallet, sa Stoltenberg.

Donald Trump og Jens Stoltenberg i Brussel i 2018. (ERIC LALMAND/AFP)

– Det er bare å akseptere at det er hans standpunkt, selv om veldig mange mener det (Trumps strategi med økte tollsatser, journ.anm.) er feil. Da må man heller se om man kan myke opp Trumps bastante ønsker om tollsatsene, la finansministeren til.

Stoltenberg trakk også fram Nato-traktatens artikkel 2 i forbindelse med sine toll-samtaler med Trump. I artikkel 2 heter det at medlemslandene forplikter seg til å «fremme vilkårene for stabilitet og velferd» og skal unngå å bruke økonomiske maktmidler mot hverandre.

– At vi handler sammen som venner, gjør alle sterkere. Og jeg tror USA blir i Nato, sa Stoltenberg.

Trump har tidligere truet med å trekke USA ut av alliansen.

– USA utgjør 25 prosent av verdensøkonomien, men sammen med Nato er tallet 50 prosent, sa finansministeren fra scenen onsdag.

Saken er utvidet

---

Dette er Politisk Pub:

Politisk Pub er en lavterskel møteplass for alle som er opptatt av samfunnsspørsmål. Arrangementet er åpent for alle.

Arrangementene er del av et samarbeidsprosjekt mellom Tankesmien Agenda, arbeiderpartilagene på Grünerløkka og bydelsutvalgsgruppa, med Dagsavisen som mediepartner.

---