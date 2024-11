Søksmål: Truet og trakassert under valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) leverte tirsdag kveld lokal tid et søksmål med påstander om trakassering. Blant annet skal en kvinne ha blitt fortalt at barnet hennes ville bli skadet om Demokratene vant valget, ifølge Detroit Free Press.

Ifølge søksmålet, som lister opp seks ikke-navngitte personer («John Does») kjørte en gruppe mennesker også rundt til flere valglokaler i Royal Oak og Birmingham og gjorde ulovlige opptak av velgere inne i valglokalene. I et annet tilfelle skal de ha fulgt etter en kvinnelig velger til en bil da hun forlot et valglokale.

En av de anklagede skjulte ansiktet sitt, heter det i søksmålet.

Ansatte ved minst et av valglokalene skal ha ringt politiet.

Ut mot politiet

Søksmålet går ut på å hindre de saksøkte i å benytte seg av flere slike «skremselsmetoder» i løpet av valgprosessen, samt i forbindelse med eventuelle prosesser etter valgdagen knyttet til opptelling og/eller sertifisering av stemmene.

Ifølge ACLU var det mest graverende at politiet ikke skal ha gjort noe for å stoppe dette.

«I lys av politiets manglende evne til å ta tak i denne ulovlige oppførselen tidligere i dag, er et påbud mot «John Does’» skremselstaktikk den eneste måten å beskytte Michigans velgere mot skremsler, trakassering, trusler og tvang som har avskrekket velgerne fra å delta i valget», heter det i søksmålet.

Vippestat

Økt politiberedskap, innkalling av nasjonalgarden og sikkerhetsgjerder er noen av sikkerhetstiltakene i delstater som på forhånd fryktet uro på valgdagen i USA.

Michigan, som er en av sju vippestater, hvor valget kunne gå begge veier, var en av flere stater hvor sikkerheten ble skjerpet.

I Arizona var flere skoler og kirker såpass bekymret for uroligheter at de ikke vil være valglokaler, slik de vanligvis er. For å bøte på noe av dette stilte mormonene i delstaten flere av sine kirker til disposisjon, skriver NTB.

I Las Vegas var det satt opp et sikkerhetsgjerde rundt et bygg som brukes til å samle og registrere stemmene i delstaten Nevada, mens de i Phoenix i nabostaten Arizona satte opp et tilsvarende gjerde. I tillegg har sheriffen både droner og skarpskyttere i beredskap.

Siden presidentvalget i 2000 har truslene og trakasseringene mot valgkontorer og de som leder dem, økt kraftig – hovedsakelig fra personer som tror på tidligere president Donald Trumps falske påstander om valgfusk, skriver TV2.

