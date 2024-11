Her skulle det være full fest

WASHINGTON/OSLO (Dagsavisen): Alt tyder på at det er Donald Trump som blir amerikanernes neste president. Ifølge New York Times er det 93 prosent sjanse for Trump-seier like før klokka 07.00 norsk tid anslår avisens valgbarometer at den republikanske ekspresidenten ender opp med 302 av de 538 valgdelegatene.

Går Trolig til Trump

Demokraten Kamala Harris sitter igjen med 236 delegater dersom avisenes anslag slår til.

En kandidat trenger minst 270 valgdelegater for å bli USAs neste president.

Noen holder ut og venter mindre spent på det endelige resultatet. (Ulrik Øen Johnsen )

– Dette går trolig veien for Trump. Det er ikke over enda, men det ser ikke lyst ut for Harris, sier professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet til NTB ved 5-tiden valgnatten.

– Dette er etter alt å dømme et nytt 2016. Dette valget er definitivt ikke som 2020-valget for Demokratene, legger han til.

– Et solid tegn om hvor valgvinden blåser er stillheten fra Harris-leiren nå, mens Trump-leiren bobler av optimisme og energi.

Leder i vippestater

Donald Trump leder opptellingene i flere av vippestatene og klokka 06.15 norsk tid har Trump 230 valgmenn, mens Harris har 210.

Foreløpig er det fortsatt uklart i de tre vippestatene i nord, men Harris har gjort det langt dårligere enn håpet. Trump har en knapp ledelse i alle tre, men det gjenstår fortsatt mange stemmer å telle.

Også i Arizona og Nevada leder Trump.

På gata i Washington har ikke CJ gitt opp. Han venter på resultatene fra vippestatene i nord. (Ulrik Øen Johnsen )

Gjør det godt i sør

– Trump ser ut til å gjøre det bedre i sørstatene enn ventet. Spesielt den store seiersmarginen hans i Florida og ledelsen i Virginia er dårlige tegn for Harris, sa professor Mjelde til NTB ved 4-tiden valgnatten.

I gatene i DC er det fremdeles en liten optimisme. Det er enkelte som håper at de tre vippestatene i Nord skal gå til Harris, mener mannen som bare vil kalle seg CJ:

– Det samme har vi sagt i fem måneder, tre stater vil avgjøre dette, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Og hun kommer til å vinne alle tre. Valget er ikke avgjort før Pennsylvania er klar, sier CJ.

Skal ikke holde tale

Kamala Harris kommer ikke til å tale til sine støttespillere på valgnatta, opplyser hennes valgkampstab, skriver NTB.

Harris er i stedet ventet å holde en tale senere onsdag.

De foreløpige resultatene fra presidentvalget ser ikke ut til å gå Harris’ vei. Rivalen Donald Trump har allerede vunnet de to viktige vippestatene Georgia og North Carolina, og han leder også i alle de andre vippestatene.