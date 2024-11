CNN: Trump har avgitt stemme i Florida

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump møtte opp i et valglokale i West Palm Beach i Florida på valgdagen, sammen med kona Melania Trump.

Over 4 millioner amerikanere nektes å delta i valg fordi de er straffedømte, mange selv etter at straffen er sonet ferdig.

Bare i Florida nektes over 1 million å stemme, men Donald Trump er ikke en av dem. Dette til tross for at han tidligere i år ble funnet skyldig i 34 brudd på regnskapsloven. Straffeutmålingen er varslet 26. november.

Rettssaken mot Trump ble imidlertid holdt i New York, og i henhold til Floridas lover er da denne delstatens valglov som gjelder.

Og i New York beholder straffedømte stemmeretten helt til de eventuelt fengsles.

