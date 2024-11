UNRWA: Vestbredden-kontor kan ikke lenger brukes

Philippe Lazzarini, som er sjef for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), hevder at israelske bulldosere ble satt inn for å ødelegge kontorbygningen. Det tilbakeviser det israelske forsvaret, som sier bygningen ble ødelagt av en bombe.

– Påstanden om at UNRWA-kontorene i Nur Shams ble ødelagt av IDF-soldater, er falske, står det i en uttalelse fra det israelske forsvaret (IDF).

– Terrorister plantet eksplosiver i nærheten av UNRWA-kontorene og ble så detonert i et forsøk på å ramme IDF-soldater. Eksplosivene førte trolig til ødeleggelser på bygningen, står det i IDFs uttalelse.

Mandag vedtok den israelske nasjonalforsamlingen to lover som i praksis kan forby UNRWAs videre drift i landet.

