Unicef om Israels UNRWA-forbud: Flere barn kan dø

Barnefondet Unicef kom tirsdag med kraftig kritikk av det israelske forbudet mot FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

– Hvis UNRWA ikke kan operere, vil vi trolig oppleve at det humanitære systemet i Gaza kollapser, sa Unicefs talsperson James Elder.

– Så en slik beslutning betyr brått at det er funnet en ny måte å drepe barn på, hevdet han.

Så langt har ikke Israel kommentert denne konkrete anklagen. Landet har tidligere nektet for å stå bak folkemord på Gazastripen.

Samtidig som Israels kritiseres, fortsetter krigen i Gaza. Natt til tirsdag ble en boligblokk rammet i et israelsk angrep. Blokken ble lagt i grus og over 90 mennesker drept, ifølge lokale helsemyndigheter.

– Kollektiv avstraffelse

Det israelske vedtaket ble gjort i nasjonalforsamlingen Knesset mandag. Et flertall stemte for å forby UNRWA å operere i Israel og de israelskokkuperte palestinske områdene.

Beslutningen trer i kraft om 90 dager. I tillegg får offentlig ansatte i Israel forbud mot å ha kontakt med UNRWA.

FN-talspersonen Jens Lærke mener UNRWA-forbudet er et ledd i det han kaller kollektiv avstraffelse av palestinerne på Gazastripen. Ifølge Lærke finnes det ikke noe alternativ til UNRWA per i dag, noe som gjør deres arbeid uunnværlig.

UNRWA har til sammen rundt 32.000 ansatte og bistår palestinske flyktninger på Vestbredden og i Gaza, Syria, Libanon og Jordan. 13.000 er ansatt på Gazastripen.

Anklages for Hamas-samrøre

Israel har på sin side lenge beskyldt UNRWA for å ha tette forbindelser med Hamas. En gransking, ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna, konkluderte tidligere i år med at det ikke var lagt fram bevis for at UNRWA-ansatte var medlem av terrorgrupper.

I august konkluderte FNs interne tilsynsorgan (OIOS) med at ni UNRWA-ansatte kunne ha deltatt i Hamas-angrepet på Israel i fjor, og disse ble oppsagt. Men OIOS konstaterte også at det ikke fantes direkte beviser for at de deltok.

Millioner av palestinere er avhengig av hjelp fra UNRWA, og flere advarer om at det ikke finnes andre organisasjoner som kan gjøre dette arbeidet.

Sjefen for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sa tirsdag at de ikke har mulighet til å erstatte UNRWA.

– Det kan vi ikke. Men vi kan gi støtte til dem som nå er i krise, sa IOM-sjef Amy Pope, som varslet at organisasjonens arbeid skal trappes opp.

Europeiske land reagerer

Flere europeiske land reagere svært sterkt på Israels forbud mot UNRWA. Det franske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at Israels vedtak vil få svært alvorlige konsekvenser for den humanitære situasjonen i Gaza, som allerede er katastrofal.

Også Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen er sterkt kritisk.

– Danmark fordømmer og er bekymret over Knessets beslutning om å oppheve UNRWAs privilegier og immuniteter, skriver han på meldingstjenesten X.

Tyskland, en av Israels sterkeste støttespillere, advarer om at Israels forbud setter humanitær hjelp til millioner av mennesker i fare. Og i Irland sier statsminister Simon Harris at EU nå må vurdere sine handelsforbindelser til Israel.

Tidligere har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) slått fast at Norge tar sterkt avstand fra den israelske avgjørelsen.

– Mulige enorme konsekvenser

Samtidig mener Nato-landet Tyrkia at forsøket på å forby UNRWA er et brudd på folkeretten.

Målet er å ødelegge tostatsløsningen og hindre palestinske flyktninger i å vende tilbake til sitt hjemland, hevder Tyrkias utenriksdepartement.

Den svenske statsviteren og Midtøsten-eksperten Anders Persson mener UNRWA-forbudet potensielt kan få enorme konsekvenser. Men han er ikke helt sikker på at det faktisk vil tre i kraft.

Om Kamala Harris vinner presidentvalget i USA, tror Persson at hun vil gi klar beskjed om at forbudet er en dårlig idé.

Til nyhetsbyrået TT sier Midtøsten-eksperten at UNRWA har mange feil og mangler og at kritikerne har en del gode poenger.

– Men hva er alternativet? Hvis ikke UNRWA gir alle disse ungdommene utdanning, hvem skal da gjøre det? Hamas?, spør Persson.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)