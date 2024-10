Johansen: – Tydeligvis ingen grenser for hva Israel nå er villige til å gjøre

I januar i år anklaget Israel 12 av UNRWAs 30.000 ansatte å ha deltatt i Hamas’ angrep på Israel i fjor. Mandag vedtok den israelske nasjonalforsamlingen å forby FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Vedtaket har blitt fordømt av en rekke land og hjelpeorganisasjoner rundt om i verden. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sa blant annet:

– Norge tar sterkt avstand fra denne avgjørelsen.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Raymond Johansen mener det er en katastrofe for palestinerne at Israel nå forbyr UNRWA. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Raymond Johansen mener det er en katastrofe for palestinerne at Israel nå forbyr UNRWA. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen mener det er en katastrofe for palestinerne, og spør hvor langt er Israel egentlig villig til å gå.

– Ingen organisasjon kan erstatte UNRWA. De har et helt spesielt mandat, helt fra 1949, som er knyttet til palestinerne som måtte flykte når staten Israel ble opprettet. Dette er et alvorlig brudd for FN-pakten. Det er tydeligvis ingen grenser for hva Israel nå er villige til å gjøre, og jeg spør meg, hva er den endelige og langsiktige planen Israel har for palestinerne? Noen hevder at det er å sulte dem i hjel all den tid du ikke kommer inn med noe humanitær hjelp, sier Johansen.

UNRWA er den organisasjonen som er ansvarlig for hele den sosiale infrastrukturen i Gaza. Alle de andre hjelpeorganisasjonene som Norsk Folkehjelp og andre frivillige organisasjoner er egentlig helt avhengig av UNRWA

– Dette er et alvorlig tilbakeslag, og denne hensynsløse avgjørelsen vil demontere ryggraden i den internasjonale humanitære operasjonen i Gaza og forverre en allerede katastrofal krise, sier Johansen.

Hva er UNRWA?

UNRWA ble opprinnelig opprettet i 1949 for å hjelpe de 700.000 palestinerne som ble fordrevet i krigen som førte til opprettelsen av staten Israel. Organisasjonen gir hjelp til utdanning, helsetjenester, nødhjelp og sosiale tjenester og leirinfrastruktur og de driver krisesentre i perioder med konflikt.

Hjelpearbeidere blir i stor grad rekruttert med frivillige fra FNs medlemsland og har rundt 30.000 medarbeidere. De hjelper rundt seks millioner mennesker i Gaza, Vestbredden, Libanon, Syria og Jordan. Organisasjonen driver 700 skoler og 140 helseklinikker.

Under krigen i Gaza har UNRWA prøvd å forsyne befolkningen med mat, vann og medisiner. Over 200 medarbeidere, de fleste palestinere, har blitt drept på Gaza, ifølge Guardian.

Palestinere foran sine ødelagte hjem i Gaza. Palestinere foran sine ødelagte hjem i Gaza. (Jehad Alshrafi/AP)

Godt fornøyd statsminister

Mandag stemte 92 representanter i Knesset for og bare 10 imot den nye loven som forbyr UNRWA. Anklagene mot at 12 UNRWA-ansatte deltok i angrepet mot Israel den 7. oktober i fjor er bakgrunnen for den nye loven. Seinere ble sju nye personer anklaget. Israel mener også at 190 ansatte i UNRWA er Hamas eller Islamsk Jihad-militante. Cirka 1200 israelere ble drept og over 200 ble tatt som gissel og ført tilbake til Gaza under Hamas’ angrep for ett år siden.

Statsminister Benjamin Netanyahu var godt fornøyd med at Israels folkevalgte besluttet å forby FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

– Unrwa-ansatte involvert i terroraktiviteter mot Israel må holdes ansvarlige, skrev Netanyahus kontor på X mandag kveld.

Israelske talspersoner har det siste året gjentatte ganger omtalt UNRWA som en terroristorganisasjon, til protester fra FN og organisasjonens giverland.

Umulig oppgave

At UNRWA nå blir bannlyst betyr at det nesten blir umulig for organisasjonen å drive hjelpearbeid på Gaza og Vestbredden der de fleste palestinske flyktningene befinner seg. For at det skal være mulig å frakte forsyninger inn i disse områdene er UNRWA helt avhengig av en avtale med Israel for å benytte seg av grenseovergangene. Den nye loven inneholder ikke bestemmelser om at alternative organisasjoner kan utføre arbeidet.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykte dyp bekymring for at vedtaket kan bli ødeleggende for palestinerne.

– Jeg er dypt bekymret over Knessets vedtak av to lover som berører UNRWA. Hvis dette blir implementert, kommer det trolig til å hindre UNRWA fra å fortsette arbeidet i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem, sa Guterres, ifølge NTB.

Manglet bevis

Flere land stanset bevilgningene til UNRWA etter at anklagene mot organisasjonen ble kjent i januar i år. FN startet en gransking, ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna, av de israelskes påstandene, og konkluderte i august med at ni av UNRWAs 13.000 Gaza-ansatte kan ha deltatt i angrepet. De ni er oppsagt.

Mangelen på bevis fra Israels side førte imidlertid til at de fleste landene som hatt stoppet støtten til UNRWA, gjenopptok samarbeidet og utbetalingene til organisasjonen allerede i juli. Norge har ikke fryst utbetalingene og bidrar årlig med 475 millioner kroner.

UNRWA-sjef, Philippe Lazzarini. UNRWA-sjef, Philippe Lazzarini. (Craig Ruttle/AP)

Terrororganisasjon

Israel kaller UNRWA en terrororganisasjon og har gjentatte ganger angrepet kontorer og medarbeidere inne i Gaza. Organisasjonen har flere ganger blitt hindret i å frakte nødhjelp over grensen til Gaza.

Sjefen for UNRWA, den sveitsiske samfunnsøkonomen Philippe Lazzarini har to ganger blitt nektet adgang til Gazastripen, opplyste han selv i mai.

– Israelske myndigheter fortsetter å nekte FN humanitær tilgang, sier Lazzarini i en uttalelse.

Han fortalte om en økning i hindringene for den humanitære tilgangen.

– Bare de siste to ukene har vi registrert ti hendelser der hjelpekolonner er beskutt, FN-ansatte er pågrepet, trakassert, kledd nakne og truet med våpen, og der det har vært lange forsinkelser ved militærsperringer, sier Lazzarini.

