Russisk regionstyre vil begrense spritsalget

Guvernør Georgij Filimonov sier 71 prosent av dødsfallene blant menn i arbeidsfør alder er alkoholrelatert, inkludert skrumplever og hjerteproblemer.

– I løpet av ett år har antall tilfeller av alkoholisme økt med 30 prosent. Dette er et forferdelig bilde, sa Filimonov i et åtte minutter langt innlegg på Telegram. Han sier lovforslaget om begrensninger i alkoholsalget er et hastetiltak for folkehelsen i regionen, som ligger nord for Moskva.

– Vi kan ikke bare stå og se på at våre landsmenn dør. Dersom befolkningen dør ut, som i en krig, hvem skal erstatte dem, spør han i innlegget.

Lovforslaget, som nå er til behandling hos regionens folkevalgte, går ut på at butikker kun skal få selge alkohol mellom klokken 12 og 14 på hverdager. Salgstidene i helger og høytider blir ikke berørt.

Dersom forslaget blir vedtatt, trer de nye bestemmelsene i kraft 1. mars neste år. Alkoholforbruket i Russland har tradisjonelt vært blant det høstere i Europa, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. Både russiske og sovjetiske ledere har hatt begrenset suksess med tidligere forsøk på å endre folks drikkevaner.

Folketall og demokrati er blitt viktige temaer i Russland etter fullskalainvasjonen av Ukraina. Forrige uke ble det kjent at fødselstallene er på det laveste nivået på et kvart århundre. Ifølge offisiell statistikk viste en forventet levealder på 73,1 år i fjor, mens den for EU-borgere ligger på 81,5 år.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)