Israelske bakkestyrker rykker lenger inn i Libanon, ifølge libanesiske medier

Framrykkingen er den største siden Israel varslet en bakkeoffensiv i Sør-Libanon for rundt en måned siden.

Libanons statlige nyhetsbyrå melder at flere israelske stridsvogner rykket fram til utkanten av Khiam tirsdag. Et øyenvitne sier onsdag at soldatene forsøker å ta seg inn i byen østfra, samtidig som Israel angriper med kampfly, droner og artilleri.

Hizbollah-militsen har oppgitt at de har gjennomført flere rakettangrep mot israelske soldater i Khiam.

Khiam er blant annet kjent fra borgerkrigen i Libanon. Mens området var okkupert av Israel, lå det et beryktet fengsel i byen, der fangene ble utsatt for omfattende tortur. Fengselet ble drevet av SLA-militsen som samarbeidet tett med Israel.

