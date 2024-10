Harris tar avstand fra Bidens «søppel»-kommentar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bidens uttalelse kom i en telefonkonferanse tirsdag, der han tok opp bråket etter at en komiker som varmet opp for Donald Trump omtalte Puerto Rico som en «flytende øy av søppel».

– Det eneste søppelet jeg ser flyte der ute, er tilhengerne hans, sa Biden. Senere har han sagt at han mente den negative omtalen av Puerto Rico fra den konkrete komikeren.

– Jeg at han har tydeliggjort uttalelsen, sa Harris til journalister på flybasen Andrews utenfor Washington onsdag.

– Men la meg gjøre det helt klart: Jeg er sterkt imot å kritisere folk basert på hvem de stemmer på, sa presidentkandidaten, som insisterer på at hun skal være «en president for alle amerikanere, enten du stemmer på meg eller ikke».

Republikanerne kastet seg umiddelbart over Bidens uttalelse, som truet med å overskygge en tale Harris hold utenfor Det hvite hus der hun vektla samhold framfor det hun beskrev som kaos og splittelse under Trump.

Bråket rundt Bidens uttalelse viser også at den 81 år gamle presidenten havner stadig lenger ut på sidelinjen i valgkampen. Ifølge amerikanske medier frykter Harris-rådgivere at Biden kan bli en belastning for valgkampen og har avvist forslag om felles opptredener med Harris.

