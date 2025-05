Rødt fikk penger fra LO: – Dypt takknemlig

– Jeg er dypt takknemlig for LO-kongressens beslutning. Med LOs støtte skal vi stå opp for arbeidsfolks interesser, i en valgkamp hvor dette blir viktig, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en e-post til Dagsavisen.

Overraskende nok får Rødt får 1,5 millioner i partistøtte fra LO-kongressen, mens Senterpartiet mister like mye. I utgangspunktet hadde LO-sekretariatet innstilt på 3 millioner til Aps tidligere regjeringspartner. Nå mistet Sp plutselig disse pengene til Rødt, og ender med samme sum som Rødt – 1,5 millioner.

Takker Vistnes

Støtten kom etter forslag fra Fellesforbundet. Det førte til at kongressen snudde og ga Rødt halvparten av pengene som var tiltenkt Sp fra sekretariatets side. Det var også inne et forslag om ikke å støtte Sp i det hele tatt, men det falt.

Flere mente at Kine Asper Vistnes` varme anbefaling av Rødt-støtte fra talerstolen gjorde utslaget. Vistnes, som kan bli ny LO-leder på torsdag, sa at det er viktig for venstresiden at Rødt kommer over sperregrensen i høstens valg, og at LO burde hjelpe også dette partiet med pengestøtte.

Rødt-lederen takker da også Vistnes for «gode ord» i debatten.

Fra før er det kjent at LO ønsker å støtte Ap og SV med henholdsvis 20 millioner og 6 millioner til SV.

Les også: Antyder kompensasjon: – Viktig at det skjer noe snart

Les også: – Vi skal vinne valget!

Les også: Eide: – Jeg tror ikke noen av landene ønsker full krig