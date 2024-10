EU kan snurpe igjen pengesekken for norske prosjekter

Planene om et nytt « superfond» skaper uro blant norske bedrifter og forskningsinstitusjoner i Brussel, skriver Energi & Klima, som omtalte saken først.

Det nye fondet for konkurransekraft (European Competitiveness Fund) skal opprettes for perioden 2028–34.

Planen er at det skal spille på lag med EU-kommisjonens prioriterte mål om å styrke EUs konkurransekraft i neste periode.

Samler elleve fond

EU-kommisjonen foreslår nå at elleve ulike fond eller støtteordninger som finnes i dag, skal bli en del av det nye fondet.

Blant disse er EUs innovasjonsfond og forskningsfondet Horisont Europa. Herfra har norske prosjekter hentet store summer de siste årene. Men om Norge får samme tilgang i framtiden, er langt fra avklart.

Blant dem som er bekymret, er Steinar Grynning, som leder Sintefs kontor i Brussel.

– Det er en fare for at innretningen på det nye fondet kan bli et hinder for samarbeidsforskning, sier han til Energi & Klima.

Solid overskudd

Nylig ble åtte norske selskaper og prosjekter tildelt rekordstøtte på 5,7 milliarder kroner fra EUs innovasjonsfond.

Også når det gjelder forskningsfondet Horisont Europa gjør norske prosjekter suksess.

Mellom 2019 og 2023 fikk Norge 4,4 milliarder kroner mer i forskningsmidler fra EU enn det vi betalte inn til fondet, med andre ord et solid overskudd, viser en oversikt fra Khrono.

