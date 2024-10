Polens gigantsatsing på forsvaret svir i lommeboka

På personellsiden har Polens militære styrke blitt den tredje største i Nato etter USA og Tyrkia.

Når det gjelder investeringer i utstyr, topper landet både Natos retningslinjer om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar – og også USAs utgiftsnivåer de siste årene.

Polens forsvarsutgifter forventes å stige til 4,7 prosent av BNP innen 2025. De langsiktige kostnadene til nytt militært utstyr vil presse budsjettet hardt og er blitt gjenstand for opphetet politisk debatt, der partiene skylder på hverandre for de økende forsvarsutgiftene.

– Landet sliter nå med å redusere underskuddet, fastslår Fenella McGerty, seniorforsker i forsvarsøkonomi ved International Institute for Strategic Studies (IISS).

Russlands invasjon

De polske forsvarsutgiftene er en del av en bredere europeisk innsats for å styrke forsvarsevnen etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022.

Men Polens forsvarsbudsjett på 35 milliarder dollar (ca. 382,55 milliarder norske kroner) kan i år overstige forsvarsutgiftene til de tidligere kommunistlandene i Sentral-Europa og Baltikum til sammen. For ikke å nevne større økonomier som Italia, som lenge har brukt mindre enn Natos mål om forsvarsutgifter på minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Seamus P. Daniels, forsker ved Center for Strategic and International Studies, mener at Polens anskaffelse av nye militære systemer i stort omfang vil føre til betydelig høyere kostnader for å opprettholde utstyret på lang sikt.

Dette gjelder Polens anskaffelser fra leverandører i USA og Sør-Korea. Han pekte på at vedlikeholdskostnader ofte utgjør 70 prosent av levetidskostnadene for et militært system.

Levetidskostnader

Statsminister Donald Tusks regjering sier at forsvarskontrakter som var undertegnet før de kom til makten sent i 2023, kan ha bidratt til et budsjettunderskudd som tilsvarer rundt 12,5 prosent av Polens forventede bruttonasjonalprodukt for 2025 – blant annet som følge av undervurderte, langsiktige forpliktelser.

Tidligere forsvarsminister Mariusz Blaszczak mener kritikken mot tidligere innkjøp er et «politisk angrep». Han mener det er et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra den pågående moderniseringen av Polens forsvarsstyrker.

Neste år er det presidentvalg, og den politiske debatten bærer alt preg av det.

Debatt: Det er fullt mulig for Ukraina å slite ut Russland, men de trenger hjelp

Inntektsunderskudd

Forsvarsutgiftene er imidlertid bare en del av de økonomiske problemene i Polen. Regjeringen har anslått et inntektsunderskudd på 10 milliarder dollar i år, omtrent tilsvarende det Polen planlegger å bruke på 96 Apache angrepshelikoptre.

Selv om Polens gjeldsnivå på rundt 50 prosent av BNP er betydelig lavere enn i euroland som Frankrike og Italia, er det uklart hvor mye Polen kan øke låneopptakene før finansmarkedene begynner å heve lånekostnadene, eller renteforskjellene på statsobligasjoner øker.

Polens offentlige utgifter økte raskest i EU i fjor.

Med høyere forsvars- og sosiale utgifter på dagsordenen mener kredittvurderingsbyrå Fitch Ratings at det er viktig at Polen iverksetter en solid plan på mellomlang sikt for å redusere underskuddet og stabilisere gjeldsnivåene.

Fakta om Polen

Republikk i Europa, ved sørkysten av Østersjøen. Landet grenser til Tyskland i vest, Tsjekkia i sørvest, Slovakia i sør, Ukraina og Belarus i øst, Russland og Litauen i nordøst.

Polen ble medlem av Europarådet i 1991, NATO i 1999 og EU i 2004.

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har Polen gjennomført alle sanksjoner mot Russland som er vedtatt av EU.

De andre NATO- og EU-landene har kunnet nyte godt av Polen som transittland for leveranser av våpen og militært utstyr til Ukraina.

Nærmere 15 millioner ukrainere har krysset grensen til Polen siden 24. februar 2022. Av disse bor 956.635 som flyktninger i Polen (per 15. desember 2023).

