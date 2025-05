Slik vil MDG utfordre Ap om byutvikling

MDG-nestleder Ingrid Liland peker på blant annet Thorbjørn Egners plass på Kampen og såkalte bylivsgater, som på Torshov eller her på Grønland, hvor vi møter henne.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan utvikle byen ut fra folkene som bor her og ikke bilene som skal kjøre gjennom, sier Liland til Dagsavisen.

Før partiets landsmøte starter torsdag, roser MDG det grønne samarbeidet de har hatt med Ap i Oslo, men fortviler over det de mener er en konsekvent nedprioritering av byene fra Aps side på nasjonalt nivå og i regjering i denne stortingsperioden.

Nå vil MDG utfordre Ap på byutvikling og sentrumsmiljø før høstens stortingsvalg.

– Vår utfordring til Ap er å prioritere opp byene og få fortgang i prosjekter som gir plass til byliv, folk og unger som kan leke, og ikke bare kafeer og kjøpesentre. Byene trenger rom som ikke er til for å bruke penger, men som er for alle – uavhengig av bakgrunn og størrelse på lommebok, sier Liland.

Hovedveier som bulevarder og avenyer

Selv vil MDG på landsmøtet gå inn for flere tiltak, som de mener er politikk som må innføres neste stortingsperiode hvis Norge skal nå klimamålene, få bedre byer med mindre trafikk og mer lokal selvstyring i norske byer.

Følgende tiltak er en del av politikken i MDGs nye program, som går lenger enn hva Ap har åpnet for nasjonalt:

Fartsgrense 30 kilometer i timen som standard i tettbygde strøk, og gi kommunene mulighet til å etablere soner med fartsgrense 20 kilometer i timen.

Omforme statlige motorveier, for eksempel Trondheimsveien i Oslo, og fylkeskommunale hovedveier i byene til bulevarder og avenyer med redusert hastighet og omdisponering av veiareal til sykkelveier, fortau, kollektiv- eller samkjøringsfelt og beplantning.

Vurdere å innføre dynamisk veiprising som supplement eller alternativ til bompenger. Hensikten er å sikre mer rettferdig prising, nedgang i biltrafikken samt finansiering av kollektivtiltak og tilrettelegging for sykkel og gange.

Sørge for 80 prosent statlig finansiering av kollektivtilbud i regioner som har inngått avtale med staten, og ekstra støtte for utvikling av løsninger som sikrer god tilgjengelighet.

Sitte- og møteplasser som ikke krever pengebruk på kafé og restaurant er eksempler på gode byrom, mener nestleder Ingrid Liland i MDG. (Martin Næss Kristiansen)

MDG mener at byene er blitt fratatt alt av inntekter til å innføre egen politikk lokalt, men påpeker at Ap riktig nok har åpnet for mer satsing på byene etter at de ble sittende alene i regjering. Det er likevel ikke nok, mener MDG.

– Staten har vært og er en bremsekloss for byenes utvikling, behov og egne ønsker, sier Liland og tenker både på Oslo og de andre større byene.

Et forurenset Oslo

Liland sier hun hadde forventet mer av Ap i regjering, og mener Ap trenger MDG.

– Regjeringen lar Statens vegvesen bestemme, som vi ser blant annet i tilfellene ny E 18 og Hammersborgtunnelen gjennom regjeringskvartalet. Slike rene trafikkårer gjennom byen tvinges gjennom mot befolkningens vilje og fører til enda mer forurensing og biltrafikk til milliarder av kroner i kostnader. Det trenger ikke Oslo, som allerede er den mest forurensede nordiske hovedstaden, sier Liland.

Hun viser til en kartlegging og rangering som forskning.no omtalte i fjor.

– Oslo Ap har lært mye av et godt samarbeid med oss og vi mener Ap nasjonalt har hatt godt av å kvitte seg med Sp i regjering, men de faller ned på de samme gamle synder. De klarer ikke å snu prioriteringene til å gjelde kollektivtrafikk og byutvikling generelt. Statens andel i store kollektivprosjekter i byene bør heves til 80 prosent. Ap har lovet 70 prosent, men klarer kun å oppfylle rundt 66 prosent i dag. Det vil gjøre mange prosjekter vanskeligere å få til, sier Liland og fremmer et klart budskap:

– Staten må slutte med å overstyre byene.

– Har fått fram det beste i Ap

MDG har tidligere i år, overfor VG, pekt på Ap og Støre som partiet og statsministerkandidaten MDG vil gå først til for et regjeringssamarbeid etter valget til høsten.

– Stiller dere ultimatum her for eventuelt å bli med på å gi venstresiden flertall etter stortingsvalget?

– Slike spørsmål får vi ta etter valget. Hvis MDG kommer over sperregrensa, ønsker vi helt klart en ny kurs, men vi vil ikke forskuttere eventuelle forhandlinger om regjeringssamarbeid, svarer Liland.

Hun mener Oslo Ap og Oslo MDG har god erfaring med å samarbeide.

– Vi har fått fram det beste i Ap, og det er det potensial for også nasjonalt. Men da må Ap nasjonalt slutte å holde på grå og bakvendt politikk, mener hun bestemt, men understreker at hun ikke skylder på Ap alene.

– Det skal sies at dagens dårlige situasjon, og manglende premisser for god byutvikling i mange byer, er et resultat av langvarig politikk og mange tiår med nedprioritering og motarbeidelse fra mange regjeringer, sier Liland og avslutter:

– Nå trengs en mer offensiv politikk enn tidligere, for det er byene som har de største levekårsutfordringene, de største forskjellene på folk og størst luftforurensing. Det bør regjeringen ha med seg til bordet til enhver tid.

Pressekonferanse om bosetting av flyktninger Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap), som er regjeringspartiets transportpolitiske talsperson. Her fotografert ved en tidligere anledning. (Hanna Johre/NTB)

7,7 milliarder satt av

MDG oppfordret også tidligere i år Ap til å la byene få bestemme mer selv, og var da inne på mye av det samme som de nå utfordrer landets største parti på.

Statsminister Jonas Gahr Støre var dagen etter regjeringsbruddet med Sp gjest i NRKs Politisk kvarter, hvor det ble et tema hvorvidt regjeringen hadde gjort nok for byene.

– Vi har gjort mye for by, men jeg tror vi skal få tydeligere uttrykk for at veldig mange av de utfordringene folk møter i dag, er i byer, sa Støre om regjeringens videre arbeid.

Støre pekte i den sammenheng på levekårsutfordringer, men også utfordringer knyttet til klima- og miljø og utvikling.

Aps transportpolitiske talsperson, stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen, er forelagt påstandene og de foreslåtte tiltakene fra MDG i denne saken, og svarer blant annet:

– Arbeiderpartiet prioriterer byvekstavtalene, som er det viktigste virkemiddelet for en bærekraftig byutvikling i byene og byområdene våre. Stadig flere byer kommer inn i ordningen. 7,7 milliarder kroner er satt av i budsjettet for 2025. I Nasjonal transportplan, som ble vedtatt i fjor, øker vi den statlige finansieringen av store kollektivprosjekter til 70 prosent, og for vår del har dette vært en viktig prioritering – nettopp til byene, sier Persen til Dagsavisen.

Større lokalt ansvar

Persen peker på at byvekstavtalene over tid har vært et sentralt virkemiddel for å gi bedre mobilitet og framkommelighet og redusere forurensing og støy i byområdene.

– Dette oppnår vi med en effektiv arealbruk, som reduserer transportbehovet, og ved å legge til rette for at flere velger klima- og miljøvennlig transport, som kollektivtransport, sykling og gange, sier Persen.

Med økt biltrafikk de siste årene, er Ap klar over at det framover vil være behov for kraftfulle og målrettede tiltak i byområdene for å nå nullvekstmålet, ifølge stortingsrepresentanten. Hun lover at Ap fortsetter det hun kaller «den sterke satsingen» på kollektivtransport, sykling og gange i byvekstavtalene i planperioden.

Nullvekstmål handler om at personbiltrafikken ikke skal vokse. Byvekstavtalene er avtaler som skal legge til rette for at persontransport i byene skal få vokse uten at personbiltrafikken øker.

– Samtidig legger vi til rette for mer lokal frihet i bruken av midlene i byvekstavtalene. Dette innebærer også at de lokale partene får en større del av ansvaret for å nå nullvekstmålet. Mange av tiltakene som er nevnt fra MDG vil nettopp være tiltak som lokale myndigheter kan bringe inn i reforhandling av avtalene. Og vi utelukker ikke noe, men vil vektlegge lokale ønsker og behov, sier Persen.

Ni byområder er omfattet av ordningen med byvekstavtaler. Det er i dag inngått avtaler for sju av disse: Oslo-området, Bergen-området, Trondheim-området, Nord-Jæren, Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansandsregionen. I tråd med Nasjonal transportplan for 2025-2036 vil det på sikt også være aktuelt å invitere Buskerudbyen (Drammen-området) og Grenland til forhandlinger, ifølge regjeringen.

