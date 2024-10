Oslo-filharmonien overveldet over responsen

– Det var fantastisk å spille for et så begeistret publikum i Brussel i går kveld. Responsen var enorm, sier kunstnerisk plansjef Alex Taylor til NTB.

Den praktfulle art deco-salen i konserthuset Bozar var nærmest fylt til randen da orkesteret, anført av sin 28 år gamle dirigent Klaus Mäkelä, startet sin Europa-turné i Brussel søndag kveld.

Vill jubel

Etter to timer og tre musikkverk – George Enescus «Rumensk rapsodi nr. 1», Igor Stravinskijs «Fiolinkonsert» med Vilde Frang i hovedrollen og Pjotr Tsjajkovskij «Symfoni nr. 4» – ville jubelen ingen ende ta.

Mäkelä måtte inn på scenen i hele fire ekstrarunder for å ta imot den stående applausen.

Også Vilde Frang og hennes fiolinspill imponerte åpenbart et kresent, belgisk publikum, som er godt vant til å få musikere i toppklasse på besøk.

Også Frang måtte tilbake fire ganger på scenen – og kvitterte for applausen med å briljere med et ekstranummer.

– Finne inspirasjon

Oslo-filharmonien har seks stoppesteder på Europa-turneen, deriblant Stuttgart og musikkbyen Wien.

– Vi er kulturambassadører for Norge, for Oslo, og for å presentere oss selv. Men det er også en reise for å finne inspirasjon, sa Mäkelä til NTB i forkant av turneen.

