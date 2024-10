Norsk Folkehjelp: UNRWA-forbudet er total mangel på respekt for FN

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok mandag å forby UNRWA og å nekte FN-organisasjonen å drive hjelpearbeid blant palestinerne på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen.

– De har med dette dømt palestinerne til en enda større humanitær katastrofe, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen.

– Et forbud mot UNRWA gjør det umulig å se for seg en humanitær løsning for palestinerne, sier han.

