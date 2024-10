Nato-sjefen: Soldater fra Nord-Korea er sendt til Russland og utplassert i Kursk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han mener det viser at president Vladimir Putin blir stadig mer desperat.

– Utplasseringen av nordkoreanske styrker til Kursk er et tegn på Putins voksende desperasjon, sier Rutte.

Han kaller det en betydelig eskalering av Nord-Koreas involvering i konflikten og «en farlig utvidelse av Russlands krig». Videre sier han at Russland og Nord-Korea er farlige både for Europa og regionen ved Indiahavet og Stillehavet.

– Det økende militære samarbeidet mellom Russland og Nord-Korea er en trussel for sikkerheten, sa han på en pressekonferanse i Brussel mandag.

– Ingen grenser

USAs forsvarsdepartement vil ikke bekrefte at nordkoreanske soldater er i Kursk, men sier til journalister mandag at de tror soldatene er på vei i den retningen.

Pentagon anslår at rundt 10.000 nordkoreanske soldater er under trening i Øst-Russland, og at en del av disse er sendt nærmere Ukraina.

– Det er ingen grenser for hvordan Ukraina kan bruke amerikanske våpen mot nordkoreanske styrker dersom de deltar i Russlands krig, heter det i en uttalelse.

Flere andre land mener også at Nord-Korea har sendt tusenvis av soldater til opplæring i Russland.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol sa tidligere mandag at nordkoreanske soldater kunne bli sendt til Ukraina tidligere enn ventet.

Krever grep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever kraftigere respons fra vestlige ledere som følge av meldingene om nordkoreansk militærstøtte til Russland.

Ukrainske soldater rykket i august inn i den russiske Kursk-regionen og tok kontroll over flere landsbyer. Målet skal blant annet ha vært å styrke Ukrainas forhandlingsposisjon, samt å få Russland til å flytte soldater fra fronten i Øst-Ukraina. Det har imidlertid ikke skjedd.

Ukraina har tidligere hevdet at nordkoreanske soldater alt kjemper ved fronten.

Sør-Korea hevder Nord-Korea planlegger å sende så mange som 12.000 soldater for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

På mandagens pressekonferanse i Brussel hevdet Rutte at 600.000 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

