Opposisjonen nekter å godta valgresultat: – Et konstitusjonelt kupp

– Valget har blitt stjålet fra opposisjonen. Dette er et konstitusjonelt kupp og maktmisbruk, sier Nika Gvaramia, som er leder for Akhali-partiet under en pressekonferanse natt til søndag.

Gvaramia sier resultatet etter lørdagens valg er forfalsket på komplisert teknisk vis, men har ikke lagt fram noen beviser eller dokumentert påstanden.

Det nasjonalkonservative og Russland-vennlige regjeringspartiet Georgisk drøm har fått en oppslutning på 53 prosent når 70 prosent av stemmene er telt opp, ifølge valgmyndigheter.

Opposisjonen skal ha fått 38,8 prosent.

Det står i kontrast til to valgdagsmålinger som viser en klar ledelse til sammenslutningen av EU-vennlige opposisjonspartier i landet.

Skittent arbeid

Valget omtales som et skjebnevalg for det lille nabolandet til Russland. En seier til opposisjonen kan føre til at Georgia kommer tilbake på sporet mot EU-medlemskap, mens seier til regjeringspartiet Georgisk drøm kan føre til at landet faller enda tettere inn i Russlands bane.

– Vi anerkjenner ikke de forfalskede resultatene av det stjålne valget, sier Tina Bokutsjava, som er leder for det største opposisjonspartiet UNM. Hun er også lederen for sammenslutningen av opposisjonspartier.

Hun sier valgmyndighetene gjør det skitne arbeidet til milliardæren Bidzina Ivanisjvili.

68 år gamle Ivanisjvili er grunnlegger av Georgisk drøm og har tjent seg rik på forretninger med Russland. Han erklærte valgseier lørdag.

På den andre siden har landets president Salome Zurabisjvili, som har tette bånd til den EU-vennlige opposisjonen, erklært seier til opposisjonen.

Leder på to målinger

En valgdagsmåling fra Formula TV gir regjeringspartiet en oppslutning på 41 prosent og sammenslutningen av opposisjonspartier en oppslutning på 52 prosent.

En måling fra TV-kanalen Mtavari Arkhi viser et lignende bilde, med oppslutning på 42 prosent til regjeringspartiet Georgisk drøm og 48 prosent til opposisjonspartiene.

En måling fra den regjeringsvennlige Imedi TV, som gjengis av det russiske nyhetsbyrået Tass, viser imidlertid en oppslutning på 56,1 prosent til Georgisk drøm, melder Reuters.

Mange observatører

Valgoppslutningen blant 3,5 millioner stemmeberettigede var 59 prosent, ifølge valgmyndighetene.

Underveis i valget er det kommet anklager om valgfusk og trusler mot velgere. Det er foreløpig meldt om noen uregelmessigheter ved valgurner rundt om i landet.

En video som ble delt i sosiale medier lørdag, viste en mann som fylte stemmesedler i en urne i et valglokale i byen Marneuli, 42 kilometer sør for Tbilisi. Georgias innenriksdepartement sier at de hadde satt i gang en etterforskning av saken.

Som følge av den polariserte situasjonen og bekymring for valgfusk var det mange uavhengige valgobservatører til stede under gjennomføringen av valget. Så langt er det kommet få eller ingen uttalelser fra observatørgrupper.

500 observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE) er blant annet til stede. Det er ventet en uttalelse fra dem i løpet av søndag.

Bitter valgkamp

Valget er et være eller ikke være for Georgias mulighet til å bli EU-medlem.

Landet fikk kandidatstatus i EU i slutten av 2023. Siden den gang har Georgisk drøm, som har hatt makten siden 2012, skutt prosessen i senk med en rekke kontroversielle lovendringer.

Valgkampen i nasjonen med 3,7 millioner innbyggere har vært bitter og dominert av utenrikspolitikk.

I forkant av parlamentsvalget lovet Ivanisjvili på nytt å forby opposisjonspartier dersom partiet hans skulle vinne.

