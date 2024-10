Hun ser lyst på Georgias skjebnevalg

Georgia står foran et skjebnevalg. Mange frykter at landet ved Svartehavet igjen skal havne under Russlands innflytelse og kutte båndene med Vesten dersom regjeringspartiet Georgisk Drøm vinner. Partiets grunnlegger, Bidzina Ivanisjvili, sier åpent og rett ut at han ønsker å forby store deler av opposisjonen etter valget.

Baia Pataraia er blant Georgias mest fremtredende menneskerettighetsaktivister og har i en årrekke kjempet for kvinners rettigheter. Nå følger hun valget i hjemlandet 26. oktober svært tett.

– Regjeringen ligger dårlig an før valget nå. De har sittet ved makten i 12 år nå og har ingenting å tilby, konstaterer hun til Dagsavisen.

Georgias rikeste og mektigste

Bidzina Ivanisjvili er Georgias rikeste og i mektigste mann. Han har styrt landet siden 2012. Han har ingen offisiell posisjon i landets regjering eller parlament, men er «æresformann» i Georgisk Drøm og landets førstekandidat i parlamentsvalget. «Alle» vet at han sitter med makten.

– Han er en russisk oligark, fordi han tjente alle pengene sine i Russland. Han har bestemt seg for å holde på makta. Derfor er strategien å skremme befolkningen med mulig krig med Russland, sier Pataraia.

Georgia Divisive Law Grunnlegger og æresformann i Georgisk Drøm Bidzina Ivanisjvili. (Shakh Aivazov/AP/NTB/AP)

– Samtidig er budskapet fra Russland at USA blander seg inn i valget, og at de ikke vil akseptere dette. Når disse budskapene kommer samtidig, skremmer det folk. Alle husker hvordan Russland angrep Georgia i 2008, og de ser også hvordan det går i krigen i Ukraina nå.

– Er en russisk invasjon noe som faktisk kan skje?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Russland kan åpne en ny front nå, de har mer enn nok med Ukraina, og jeg tror de vil være veldig forsiktige med å angripe et nytt land nå. Det vil føre til en ny bølge med sanksjoner og at Vesten engasjerer seg militært i konflikten. Jeg tror ikke det er realistisk, men samtidig skjønner jeg at folk blir skremt av slik propaganda.

– Mener du den georgiske og den russiske regjeringen samarbeider om å spre dette budskapet?

– Ja, dessverre. Georgisk Drøm følger den russiske oppskriften. Propagandaen derfra er veldig lik russisk propaganda. De som observerer og gransker denne propagandaen i Georgia, anser det som en veldig russisk type propaganda. Man skremmer sitt eget folk, forvrenger sannheten fullstendig, repeterer budskap igjen og igjen og angriper dem som våger å snakke sant, sier Pataraia.

«Utenlandske agenter»

Sivilsamfunnet har vært under kraftig skyts fra Georgias regjering i den senere tid. Pataraia mener regjeringen for alvor bestemte seg for at de måtte tøyles for drøye to år siden.

– Vi har ikke et veldig sterkt sivilsamfunn i Georgia, men det har en god forankring i folket. For to år siden ble det holdt store demonstrasjoner for å få Georgia til å søke kandidatstatus i EU.

Dette bidro til at Georgias regjering søkte om kandidatstatus i mars 2022.

– Når de så hva sivilsamfunnet klarte å oppnå gjennom disse store demonstrasjonene, bestemte de seg for å angripe. Propagandaen mot ikke-statlige organisasjoner tok fullstendig av, og de begynte å kalle oss «rike NGO-er» og «utenlandske agenter», sier hun.

For noen måneder siden innførte Georgisk Drøm en lov rettet mot «utenlandske agenter», hvor alle organisasjoner som mottar mer enn 20 prosent av finansieringen sin fra utlandet må registrere seg.

Det ble arrangert store protester mot Georgisk Drøms lov mot utenlandske agenter tidligere i år, men loven ble likevel vedtatt. (Vano Shlamov/AFP/NTB/AFP)

– Måtte dere registrere dere som «utenlandske agenter»?

– Vi måtte det, men vi har ikke gjort det.

– Hva har skjedd videre?

– Ingenting, så langt. Vi venter. Under høringer i grunnlovsdomstolen sa de at de vil begynne å bøtelegge oss etter valget. Jeg tror de ble redde for en sterk motreaksjon og demonstrasjoner før valget. Når opposisjonen vinner, kommer de til å avskaffe denne loven.

Hærverk, vold og trusler

Pataraia forteller om et voldsomt press mot sivilsamfunnet. Hærverk, trusler og til og med fysiske angrep.

Hun er sikker på at politiet, og antakeligvis de hemmelige tjenestene, står bak, ettersom angriperne hadde informasjon om hvor aktivister bor som ikke er offentlig tilgjengelig.

– Disse folkene var godt informert om våre familiemedlemmer, adressene deres, telefonnumrene deres – alt. Det er umulig å få så mye privat informasjon om folk, uten å få hjelp av regjeringen. Jeg ringte politiet og ba dem etterforske hærverk på kontoret to ganger, og én gang utenfor leiligheten min, men det har ikke blitt startet noen etterforskning.

Hun forteller at hun og familien har mottatt truende telefonsamtaler.

– Min mindreårige sønn, mine gamle foreldre, søsteren min, eksmannen min – alle mulige folk rundt meg. De ringte midt på natta, men jeg svarte ikke på ukjente telefonnummer. Men når de ikke klarer å skremme deg, prøver de å skremme familiemedlemmer. Til og med barn.

– Hva sa de?

– De banner og skjeller ut folk og ber oss om å slutte med det vi driver med. En gang ringte faren min og fortalte at han var redd. Jeg prøvde å spøke med ham og sa «du som er en så modig mann, hva er du redd for?». Han svarte at han ikke var redd for seg selv, men for at de ville skade meg. Dette er en teknikk de bruker for å skremme alle rundt deg.

– Hvem er det som går til angrep?

– Georgisk Drøm foretrekker å outsource volden. En ting er hvordan spesialstyrker og politi opptrer under demonstrasjoner. Vi har sett hvor brutale de var. Men når det gjelder å skremme folk, å banke opp folk utenfor husdørene sine, er det andre grupper som står for volden.

– Helt konkret: Hvem er angriperne?

– Som sagt, outsourcer regjeringen vår volden. Det kan være folk som går på det statlige metadonprogrammet. Noen av dem er småkriminelle som samarbeider med politiet. Noen av dem ser ut som livvakter. Basert på hvordan de ser ut, er de enten sportsfolk eller har en eller annen form for spesialtrening.

Har satt opp kamera hjemme

Pataraia forteller om moren til en menneskerettighetsaktivist som ble så skremt at hun havnet på sykehuset med høyt blodtrykk etter at noen ringte og kom med trusler mot sønnen hennes.

– Er du redd for sikkerheten din?

– Jeg tenker ikke så mye på det, men jeg har satt opp kamera ved leiligheten min så jeg kan sjekke om det er noen der før jeg går inn. Nå er sønnen min borte. Han studerer utenlands, og det er jeg veldig glad for. Noen ganger måtte jeg be faren hans om å ta ham med bort, fordi det var risikabelt å være hos meg. Jeg vet ikke hvordan ting vil utvikle seg, men jeg vil ikke at han skal komme tilbake til leiligheten hvor jeg bor, for det er risikabelt.

Ekstremt sprikende meningsmålinger

Ifølge meningsmålinger har Georgisk Drøm rundt 30 prosent oppslutning nå før valget, men ifølge den regjeringskontrollerte TV-kanalen Imedi har de en oppslutning på 59,5 prosent. Ettersom flere av partiene i denne målingen havner under sperregrensa på 5 prosent, kan Georgisk Drøm ifølge denne målingen få det flertallet som trengs for å kunne endre grunnloven i landet, et flertall de ikke har nå.

Beskyldningene om at Georgisk Drøm er et prorussisk parti har haglet. Andre har ment at det er et pragmatisk parti som først og fremst er opptatt av å holde på makten.

– Vi pleide å tro at de bare ønsker å holde på makten. Men Bidzina Ivanisjvili trekker i trådene. Han er i praksis enehersker i Georgia og har kapret de statlige institusjonene. Vi tror han er veldig redd for Putin. Livredd.

Russlands president Vladimir Putin. (MIKHAIL SINITSYN/AFP)

– Hvorfor?

– Fordi han er veldig paranoid. Nå opptrer han bak en stor akvariumaktig vegg av skuddsikkert glass, selv på valgmøter hvor det er grundig kontroll på hvem som får komme inn. I tillegg har han et stålgjerde på toppen av denne tingen.

– Han står der helt alene og taler bak denne glassveggen, og alle gjør narr av ham for det. Det er ikke bra for hans PR eller hvordan han framstår, men han er så redd. Og det skjer i et land hvor han kontrollerer de hemmelige tjenestene, politiet, domstolene, han kontrollerer alt. Likevel er han så paranoid at han trenger dette. Det blir vitset om at han reiser rundt og holder taler fra dusjkabinettet. Han er definitivt ikke redd for oss eller for Vesten, det har han til og med sagt.

– Hva tror du vil skje i valget, kan Georgisk Drøm vinne?

– Jeg tror ikke de kan vinne med mindre det blir valgfusk.

Tror regjeringen går av

Ved forrige valg fikk Georgisk Drøm 48.2 prosent av stemmene i valget. På grunn av valgsystemet i landet, var dette nok til å danne flertall i parlamentet.

– De siste tre årene har det skjedd for mange ting. Oppslutningen om dem har dalt til rundt 30 prosent, og det vil bli veldig vanskelig for dem å forfalske valgresultatet i så stor grad, mener Pataraia.

– Kommer regjeringen til å gå av hvis den taper valget?

– Jeg tror den vil gå av. Dette har skjedd i Georgia før. Vi har en historie med at regjeringer må gå av fordi de virkelig taper. Men de må tape skikkelig. Ikke med 2–3 prosent, for da kan de fuske.

– Hva tenker du om den georgiske opposisjonen?

– Opposisjonen er svak, men i et oligarki er opposisjonen alltid svak. Georgiske valg har dessverre alltid handlet om å bli kvitt noen, ikke å velge noen.

Fornøyd med presidenten

Pataraia roser Georgias president Salome Zurabisjvili, og mener hun spiller en viktig rolle i Georgia.

– Hun er nesten den eneste institusjonen i landet som kjemper for EU-medlemskap. Hun ble valgt ut av Ivanisjvili, men begge hans presidentkandidater har vist seg å være uavhengige, og det er vi veldig stolte av. Men nå har de nok en gang sagt at de vil stille henne for riksrett. Jeg tror de skader seg selv ved å gjøre det. Folk har et veldig positivt bilde av henne i Georgia.

Georgias president Salome Zurabisjvili har blitt en sterk kritiker av regjeringspartiet Georgisk Drøm. (Ludovic Marin/AFP/NTB/AFP)

– Ikke under noens innflytelse

– Du blir beskyldt for å være «under utenlandsk innflytelse» fordi organisasjonen din mottar penger fra utlandet. Hva svarer du på det?

– Den eneste finansieringsmuligheten ikke-statlige organisasjoner som oss har i Georgia, er penger fra Vesten – fra Europa og USA. Det er mye konkurranse om midlene vi søker, og det følger mye ansvar med det. Jeg mener vi i min organisasjon Sapari følger vår egen strategi og skaper vår egen agenda. Vi vet best hva samfunnet vårt trenger. Ingen av de internasjonale organisasjonene vet dette bedre.

– Jeg tjener georgiske borgere, og føler meg ikke under noens innflytelse.

Baia Pataraia

Georgisk advokat og menneskerettighetsaktivist født i 1982.

Leder organisasjonen Union Sapari, en av Georgias ledende organisasjoner for kvinners rettigheter.

Union Sapari har bidratt med juridisk hjelp og rehabilitering for kvinner som er utsatt for vold i Georgia.

Organisasjonen jobber også med å styrke kvinners politiske rolle i Georgia og mot kjønnsdiskriminering.

Grunnlegger av Georgian Women’s Movement, et nettverk bestående av mer enn 700 kvinnesaksaktivister.

Pataraia jobbet i justisdepartementet i Georgia fra 2009 til 2013 og var sentral i å utforme lovverk mot vold i hjemmet og seksuell trakassering.

Fikk 8. mars i år utdelt æresmedalje av Georgias president Salome Zurabisjvili for sitt arbeid med å fremme kvinners rettigheter og mot kjønnsbasert vold.

Kilder: Wikipedia, Front Line defenders, Sapari

