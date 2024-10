Putin: – Russlands sak om vi bruker nordkoreanske soldater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når vi må ta en beslutning, tar vi den. Men det er vår suverene avgjørelse om vi velger å ta dem i bruk, om vi ikke tar dem i bruk. Det er vår sak, sa Vladimir Putin til russisk statlig TV.

Både Ukraina og flere vestlige land har uttalt at deres etterretning kan bevise at Nord-Korea har sendt soldater til Russland for å bistå landet i deres invasjon av Ukraina.

Ukraina har varslet at soldatene allerede er på vei mot frontlinjen.

– Ifølge etterretningens rapporter skal Russland bruke de første nordkoreanske militærstyrkene i kampområder 27.–28. oktober, sa president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier fredag.

Torsdag ville Putin verken bekrefte eller avkrefte at Nord-Korea hadde sendt soldater til Russland. Landene har knyttet tette bånd de siste månedene.

