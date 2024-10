USAs høyesterett avviser ankesak mot Trump

Cohen hevder at daværende president Trump og flere andre føderale tjenestepersoner i 2020 samarbeidet om å fengsle ham som hevn for at han skrev en Trump-kritisk bok.

Han mener pågripelsen var et brudd på hans rettssikkerhet og en begrensning av hans ytringsfrihet.

Cohen ble dømt til tre år i fengsel i 2018, men ble løslatt under koronapandemien i 2020. Bakgrunnen for søksmålet mot Trump er at han to måneder senere ble pågrepet igjen. Han ble løslatt 16 dager senere etter at en dommer mente at pågripelsen var en form for hevn.

Trumps eksadvokat anla derfor en sak mot Trump i 2021, en sak som ble avvist i en føderal domstol i New York. En ankedomstol sa igjen nei til saken senere, noe som førte til at Cohen anket saken til høyesterett, som nå har avvist å behandle den.

– Som forventet har høyesterett korrekt nektet å behandle Cohens sak, og han må nå endelig stoppe med sine tullete og desperate anklager, sier Trumps advokat Alina Habba i en uttalelse.

USAs høyesterett domineres av seks konservative dommere mot tre liberale. Tre av de konservative dommerne ble utnevnt av Trump under hans presidentperiode fra 2017 til 2021.

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Donald Trump

Les også: – J.D. Vance «snakker MAGA» på en annen måte enn Donald Trump (+)

Les også: Advarer Kamala Harris: – Ikke gjør samme tabbe som Clinton (+)